Extra opvanglocaties voor slachtoffers mensenhandel

Echt waar, hij komt er aan: de nationale ‘Breng je Tupperware Terug Naar Je Ouders’-dag.

Je herkent het vast, dat ene laatje of kastje in de keuken waarin je talloze vershouddozen bewaart. Een deel daarvan is waarschijnlijk ooit meegegeven of ‘geleend’ van je ouders, maar nooit teruggebracht. Dat kan kloppen: ruim zeven op de tien (72 procent) uitwonende jongeren krijgen na een bezoekje aan hun ouders wel eens eten mee. En van al het Tupperware - het bestaat al weer zeventig jaar - dat zij in de kast hebben staan, is een kwart niet van henzelf. Dit blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van supermarktketen PLUS onder ruim duizend Nederlanders tussen de 16 en 30 jaar. Daarom roept PLUS zondag 14 april uit tot nationale ‘Breng Je Tupperware Terug Naar Je Ouders’-dag. Die dag gaan de vershouddozen terug naar de rechtmatige eigenaar. Althans, als iedereen meedoet natuurlijk.