Even aaien: toerist gebeten door leeuwin

Dat het geen goed idee is om leeuwen te aaien is nu wel duidelijk voor een 55-jarige toerist in Zuid-Afrika. In een filmpje is te zien hoe hij zijn arm door het hek - waarachter de leeuwen staan - steekt en de dieren aait. Wanneer er een leeuwin aan komt lopen en hij haar ook wil aaien, grijpt ze zijn arm. Eventjes trekt ze eraan, maar de leeuwin laat gelukkig uiteindelijk wel los.

'Als je me bijt, bijt ik je terug'

Pieter Nortjé vierde met zijn vrouw hun 10-jarig jubileum en ze besloten samen een leeuwenpark te bezoeken. In het filmpje, dat op Facebook te zien is, hoor je man zeggen: „Als je me bijt, bijt ik je terug." Hierna hoor je zijn vrouw schreeuwen dat de man gebeten wordt.

Hieronder is het filmpje te bekijken, de beelden kunnen als schokkend ervaren worden:

'Nog nooit eerder gebeurd'

De Daily Mail schrijft dat de man in het ziekenhuis opgenomen moest worden. De man is in een septische shock beland. Dat is een ernstige aandoening: de organen krijgen dan niet genoeg zuurstof. Een woordvoerder van het leeuwenpark, Tikwe River Lodge, zegt dat zij niet aansprakelijk zijn voor het incident. Ze melden dat er overal hekken staan en zoiets nog nooit eerder is gebeurd.