Enorme verschillen in trouwkosten tussen gemeentes

De kosten voor een trouwceremonie kunnen enorm oplopen, afhankelijk van in welke gemeente je trouwt. Zo betaal je voor een ceremonie in Emmen 150 euro, tegenover 779 euro in Amsterdam. De reden? Vraag en aanbod, zo stelt oprichtster Sarah Glasbergen van ThePerfectWedding.nl. Ze kunnen het vragen, dus doen ze het.

Maar dat is niet het enige verschil: wie in het weekend wil trouwen legt flink meer neer dan koppels die doordeweeks trouwen. Vooral voor op zondag trouwen, wat bij maar 31,9 procent van de gemeentes kan, betaal je een fors bedrag. In Delft zelfs 2.041,65 euro, daarmee is Delft ook meteen de duurste gemeente.

Ongelooflijke verschillen

Glasbergen, oprichtster van trouwplatform ThePerfectWedding.nl vindt de grote verschillen ongelooflijk: „Er zijn geen regels voor het stellen van een tarief voor trouwceremonies, maar de kosten moeten per gemeente toch wel ongeveer gelijk zijn. Vooral de arbeidskosten zullen niet ver uit elkaar liggen. Het kan zijn dat bepaalde gemeentes meer kosten hebben voor het onderhoud van een oud stadhuis, maar moeten koppels hierop afgerekend worden?”

Bij zo’n ceremonie (van soms dus wel meer dan 2.000 euro) zit vrij weinig inbegrepen. Het is in feite alleen een krabbeltje zetten, er zijn gasten aanwezig en er is een ambtenaar. Je krijgt ook een tijd mee: vaak moet het binnen een uur gedaan zijn. Voor wie niet zoveel poespas wil is er de 'light ceremonie’, waarbij tien gasten aanwezig zijn. Dit is ook iets goedkoper.

Gratis ceremonie

Elke gemeente moet ook een gratis ceremonie aanbieden, voor wie echt niet anders kan (of wil). Hierbij mogen alleen de getuigen aanwezig zijn, dat zijn er minimaal twee en maximaal vier. Ook geen enorm feest dus. Wat wel vaak voorkomt is dat er een soort wachtlijst is voor gratis ceremonies en dat het op een bepaalde dag is. Maandag of dinsdag, maar ook dat verschilt per gemeente.

Doordeweekse trouwerijen (ma-do) kosten gemiddeld 374,95. In het weekend schommelt het tussen 658,43 euro (zaterdag) en 799,43 euro (zondag). Dit komt vooral omdat weekenden buiten de reguliere kantoortijden van ambtenaren vallen.

Transparantie

ThePerfectWedding.nl streeft naar transparantie voor koppels. “Het is voor ons belangrijk dat mensen weten hoeveel iets kost en dan zelf de keuze mogen maken. Dat wordt eenvoudiger gemaakt, dankzij dit onderzoek”, aldus Sarah. Je hoeft niet per se te trouwen in de gemeente waar je woonachtig bent, dus als je in Amsterdam woont mag je gerust in Emmen trouwen. Zo wordt het gemakkelijker de kosten te drukken.

Desondanks snapt Glasbergen dat sommige mensen alsnog in de duurdere gemeente trouwen: “Soms heb je een connectie met een stad, omdat je er geboren bent, al lang woont of omdat je bijvoorbeeld je kinderen daar hebt aangegeven.”

Transparantie is voor nu dus het hoofddoel, maar Glasbergen hoopt wel dat er ooit verandering in de tarieven komt: „Ik hoop dat gemeentes zelf nog eens naar hun tarieven gaan kijken, want zo’n groot verschil is echt ongelooflijk.”

Het volledige onderzoek is hier te vinden.