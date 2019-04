Eerste boerkinimodel op cover Sports Illustrated

De nieuwe cover van het Amerikaanse blad Sports Illustrated is deze maand is misschien wel historisch te noemen. Het Somalisch-Amerikaanse model Halima Aden is de eerste moslimvrouw die in een boerkini poseert op de cover van de speciale badpakkeneditie van het Amerikaanse blad Sports Illustrated.

Normaal gesproken staat er vaak een schaars gekleed model in bikini op de voorkant. Sports Illustrated schrijft dat schoonheid geen grenzen kent. „Of je nou een badpak draagt uit één stuk, in twee stukken of een boerkini - je bent verantwoordelijk voor je eigen schoonheid."

Rolmodel

De 21-jarige Aden is geboren in een Keniaans vluchtelingenkamp en verhuisde op haar zevende naar de Verenigde Staten. Drie jaar geleden begon zij aan een modellencarrière waarbij zij consequent boerkini's en hijabs draagt. „Jonge vrouwen die een hijab dragen, moeten vrouwen in elke branche hebben waar ze tegen op kunnen kijken", vertelt Aden aan de BBC. "We zien politici, zakenvrouwen, journalisten en andere succesvolle vrouwen in zichtbare rollen die een hijab dragen. Dat is de boodschap die we moeten uitdragen."

Het model krijgt veel positieve reacties, maar op social media klinkt ook kritiek.