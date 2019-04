Dossiers duizenden kwetsbare kinderen gelekt

Dossiers van duizenden kwetsbare kinderen zijn op straat komen te liggen door een fout bij Bureau Jeugdzorg Utrecht. De dossiers staan voel met gevoelige informatie over hun psychische stoornissen, zelfmoordpogingen en details over seksueel misbruik.

Dit is naar voren gekomen na onderzoek van RTL Nieuws. Het lek werd aan het licht gebracht door twee klokkenluiders die zogezegd willen waarschuwen voor de onzorgvuldigheid in de zorg. Het zou gaan om 3278 dossiers van 2702 kinderen.

Minderjarige kinderen

Veel van de kinderen in de gelekte dossiers zijn nog minderjarig. Bijkomend gevolg is dat zij nu makkelijk te vinden zijn, omdat in de dossiers hun volledige naam en geboortedata te lezen zijn. Het kan volgende experts - voor deze toch al kwetsbare groep - zeer nadelig zijn als deze dossiers bijvoorbeeld op school worden gedeeld.

In de dossiers wordt onder meer stil gestaan bij thuissituaties van probleemgezinnen, seksueel misbruik, psychische stoornissen, het vreemdgaan van een van de ouders, en problemen rondom drugs. Ook zijn er interne e-mails en tweehonderd voicemailberichten van Jeugdzorg gelekt.

Gevoelige gegevens niet beschermd

In 2015 veranderd Bureau Jeugdzorg Utrecht zijn naam in Samen Veilig Midden-Nederland (SAVE). Als de oude website van Jeugdzorg Utrecht drie later offline gaat, wordt deze site niet beveiligd afgesloten. Gevoelige gegevens zijn dus niet beschermd, waardoor het een ieder vrij stond de website over te nemen.

Door het door de organisatie onbeveiligd en geautomatiseerd doorsturen van dossiers van patiënten naar e-mailadressen van verschillende werknemers, waaronder de e-mailadressen die nog gekoppeld waren aan de oude website, kon deze informatie opgevangen worden.

De klokkenluiders die de datalek hebben gemeld hebben de domeinnaam van de oude website geregistreerd. Zij laten weten dat er nog tientallen organisaties zijn waarvan ook de domeinnaam is verlopen en waar kwaadwillenden op de loer liggen om daar misbruik van te maken.

Excuses

In een reactie zegt Paul Janssen, bestuurder van Samen Veilig Midden-Nederland: „We werken met kwetsbare gezinnen die verwachten dat ze bij ons in veilige handen zijn. Het spijt me dat we dat niet hebben waargemaakt, en ik wil oprecht mijn excuses aanbieden omdat ze zich bij ons vertrouwd voelden.”

Volgens Janssen heeft de organisatie ‘een achterstand’ opgelopen. „We hebben het lek gedocht, een onderzoek ingesteld en extern advies ingewonnen. We gaan direct ons securitybeleid aanpassen. Ik baal echt als een stekker.”