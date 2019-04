Door warme weer ook muggen verwacht

Naast dat we dit weekend heerlijk in de buitenlucht op het terras, in de tuin, of in het bos kunnen doorbrengen, heeft het zonnetje ook minder leuke gevolgen. Het is namelijk ook het moment waarop de muggen die de winter overleefden uit hun winterslaap komen. Deze muggen gaan eitjes leggen en op zoek naar bloed.

Nog geen overlast

Volgens muggendeskundige Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit komt dit door de hogere temperaturen van de afgelopen maanden. „De muggen gaan daarop reageren, dus hoe warmer het is, hoe eerder ze tevoorschijn komen.” Van Vliet vervolgt dat de natuurkalender laat zien dat de muggen er iets eerder bij zijn dan voorgaande jaren, drie weken om precies te zijn.

Van muggenoverlast is echter nog geen sprake. „De muggenpopulatie heeft tijd nodig om op te bouwen. Een deel van de muggen die de winter hebben overleefd gaan eitjes leggen. Uit deze eitjes ontstaan nieuwe muggen, die dit proces herhalen, op deze manier wordt de populatie groter.” De huidige situatie is voor de mug echter niet gunstig. „Muggen leggen eitjes in water. Omdat het op dit moment kurkdroog is, zijn er dus minder broedplaatsen.”

Plaag of niet?

Hoewel de muggen dus eerder uit de winterslaap zijn ontwaakt, waardoor ze in potentie een langer seizoen hebben om zich voort te planten, kan het gebrek aan vocht ervoor zorgen dat het aantal muggen zich niet ontwikkeld tot een plaag. Hierbij moet opgemerkt worden dat de muggen zich voornamelijk richten op kleine wateroppervlakken. Hierbij kun je denken aan een vijver, een regenton, maar ook het putje bij de waterkraan in de tuin. „Mensen realiseren zich vaak niet dat ze hun eigen muggenplaag creëren. Probeer er eens in de twee weken voor te zorgen dat deze potentiële broedplekken droog komen te staan.”

Muggenradar laat zien hoe actief de muggen zijn. „Deze muggen zullen er aankomend weekend baat bij hebben dat het warm is, dat er niet teveel wind staat en dat het droog blijft. Dit zijn voor een mug goeie vliegomstandigheden om bloed te vinden.” Desondanks zal de overlast volgens Van Vliet niet te vergelijken zijn met de muggenoverlast in de zomer. Toch kan het geen kwaad stilstaand water af te dekken en je goed in te smeren met muggenspray.