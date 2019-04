Dit jaar ruim 15 miljoen keer getwitterd over GoT

Het zover: maandagavond kunnen we eindelijk genieten van het laatste seizoen van Game Of Thrones. Het is zo’n beetje de meest besproken serie aller tijden. Om 21.00 uur kunnen ook Nederlandse fans de start van het laatste seizoen zien.

Nog nooit was een serie zoveel besproken. In totaal werd er zo’n 200 miljoen keer getwitterd over Game of Thrones. Alleen dit jaar werd er al ruim 15 miljoen keer over de serie getwitterd. Vooral toen de trailer van het nieuwe en laatste seizoen uitkwam, ging het internet los.

The Dragon and The Wolf

Het zevende seizoen maakte behoorlijk wat los onder Game of Thrones-fans. In totaal werd er 23 miljoen keer getwitterd over dit seizoen. Vooral over de laatste aflevering van het seizoen, The Dragon and The Wolf, waarin duidelijk wordt dat Jon Snow en Daenerys familie zijn, werd veel bericht. De aflevering is het vaakst het onderwerp van de Game of Thrones gerelateerde tweets.

In de Verenigde Staten, Brazilië, Groot-Brittanië, Spanje en Frankrijk twitterde fans het meest over de serie. De meeste tweets gingen over Jon Snow, Daenerys, Arya Stark en de twee beruchte Lannisters: Tyrion en Cersei.

Alleen voor Ziggo-klanten

Grote fans konden maandagochtend in alle vroegte al de eerste aflevering van de hitserie zien in Pathé Arena. De rest van Nederland moet nog wachten tot 21.00 uur. Vanaf dan is de eerste aflevering te zien op Ziggo Movies & Series XL.

Wel is er kritiek op de moeilijke bereikbaarheid van de show. Alleen Ziggo-klanten kunnen de serie van HBO legaal bekijken. Iets wat voor veel frustratie zorgt bij grote fans. NTR-hoofdredacteur Paul Römer noemde het op NPO Radio 1 zelfs ‘niet meer van deze tijd’ dat de serie niet voor iedereen te zien is. „Je mag niet illegaal downloaden en daar ben ik het mee eens, maar bouw dan een website waarop je het streamt. Vraag daar 25 euro per aflevering voor wat mij betreft, maar geeft mij die mogelijkheid”, aldus Römer.