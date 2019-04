Digitaks: worden Spotify en Netflix straks duurder?

Als het aan de PvdA ligt, gaan techgiganten als Amazon, Netflix, Spotify, Uber en Google straks belasting betalen over de winst die ze in Nederland genereren. In de Europese Unie werd er al eerder gesproken over een dergelijk voorstel, dat het niet haalde in Brussel. Nu wil de partij zelf aan de slag met een ‘digitaks’. Vijf vragen en antwoorden.

Wat was het voorstel?

Vorig jaar introduceerde de EU een voorstel om belasting te heffen op de winst van grote techbedrijven. Deze veelal Amerikaanse bedrijven genereren omzet in Europa, waar in Europa geen belasting over wordt betaald. Heel zwart-wit gezien gaat de 9,99 euro die je aan Spotify of Netflix betaalt dus rechtstreeks naar Amerika - of het land waar ze gevestigd zijn.

Natuurlijk zit dat ingewikkelder in elkaar, maar over deze bedragen hoeven de bedrijven in Nederland dus geen belasting te betalen. De regeling is zo’n 100 jaar geleden bedacht, toen de economie anders was. Door nieuwe businessmodellen en digitalisering is de regeling niet meer helemaal van deze tijd.

Maar betalen de giganten nu dan geen belasting?

Techbedrijven als Uber, Netflix, Amazon, Google en Spotify betalen wel gewoon belasting. Ze betalen in landen waar zij fysiek zijn gevestigd, en ook in thuisland Amerika. De winst kan volgens de zwaar verouderde internationale belastingregels alleen belast worden in een land waar een bedrijf fysiek aanwezig is. Als Frankrijk belasting wil hebben op de in Frankrijk gegenereerde winst van Google, zou het bedrijf eigenlijk een vaste inrichting of dochteronderneming in Frankrijk moeten hebben. De multinationals betalen dus wel belasting, maar niet altijd in de landen waar ze de winst genereren.

Waarom is het afgeschoten?

De landen in de Europese Unie konden het niet eens worden over nieuwe maatregelen. Zo wil Frankrijk er vaart achter zetten - inmiddels wil het land zelf de regeling invoeren - terwijl Denemarken juist niet zo happig is op de nieuwe regels. Volgens het Scandinavische land maken de regels het minder aantrekkelijk voor techbedrijven om zich in die landen te vestigen. Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn inmiddels met een eigen plan bezig.

Wat is het nieuwe plan?

De PvdA wil dat Nederland ook een zogenoemde ‘digitaks’ in gaat voeren, omdat de gesprekken binnen de EU spaak zijn gelopen. De oppositiepartij stelt voor om alleen de allergrootste bedrijven te belasten. Er moet een jaaromzet zijn van boven de 750 miljoen euro en daarvan moet meer dan 25 miljoen euro in Nederland zijn behaald. Over die 25 miljoen of meer zouden de giganten 5 procent belasting moeten betalen. Tweede Kamerlid Henk Nijboer en Europarlementariër Paul Tang zeggen dat de multionationals ,,hun steentje moeten bijdragen”.

Wat betekent dat voor de gebruikers?

Voorlopig betekent het nog niet zoveel voor gebruikers. Of de kosten voor abonnementen en ritjes met Uber omhoog gaan, moet nog blijken. In Frankrijk lijken de kosten vooralsnog niet te stijgen. Mocht de digitaks er ook in Nederland doorkomen en bedrijven willen dat rechttrekken, dan betaal je voor een abonnement van 10 euro per maand zo’n 50 cent extra elke maand.