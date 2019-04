Deze lopers vreten dit weekend asfalt in Rotterdam

Het blijft zondag bijna overal in het land droog, behalve in Rotterdam. Daar vullen zweetdruppels en tranen de stad. Tranen van worsteling, van vechtlust en van blijdschap domineren tijdens #demooiste, de Marathon Rotterdam. Fanatiekelingen van over de hele wereld komen naar Rotterdam om 42,195 kilometer te ploeteren. Metro sprak vijf mensen die staan te trappelen:

Iris en Brandon oefenen hard voor de marathon

Hand in hand over de finish

„Ik ben wel een beetje zenuwachtig”, is het eerste dat Canadees Brandon Dafoe zegt over de marathon die hij aanstaande zondag gaat lopen. Het is de eerste keer dat hij, samen met zijn Nederlandse vriendin Iris, een marathon loopt.

Waarom het stel dat doet? „We lopen heel veel hard samen, maar we hebben nog nooit een marathon gedaan”, verklaart Dafoe. „We lopen op een aardig niveau en mensen in onze omgeving vragen vaak waarom we geen marathons lopen. Ik hoorde dat de Marathon Rotterdam het allerleukst is, met alle mensen langs de kant, dus waarom niet?” Dafoe woont inmiddels twee jaar in Nederland, met de Marathon Rotterdam is ook de onofficiële inburgering compleet.

De verloofde tortels hebben zich op de loop voorbereid met een schema van veertien weken. Als alles goed gaat, finishen ze binnen 3 à 3,5 uur. „En we hebben afgesproken dat we samen over de finish gaan, hand in hand, maar je weet natuurlijk niet wat er allemaal gebeurt.” Na de marathon kunnen de twee even bijkomen en uitkijken naar het volgende hoogtepunt: de bruiloft staat gepland op 13 juli.

Niel traint niet alleen op asfalt

Net geopereerd

„Dit moet de eerste keer worden dat ik het goed doe”, vertelt Niel Kramer half lachend, maar ook nog een beetje balend van vorig jaar. „Toen heb ik hem wel uitgelopen, maar de laatste twaalf kilometer heb ik niet meer gerend, ik had last van de hitte.” Vorig jaar was het een graad of 22, nu hebben de lopers iets meer koelte om de oren: zondag wordt het ongeveer 17 graden.

„Dus ik wil dit jaar alles rennen.” Dat kan nog wel eens lastig worden voor de 36-jarige vermogensbeheerder, want hij heeft amper kunnen trainen. „Ik ben in februari geopereerd aan mijn keelamandelen en die operatie heb ik onderschat. Ik ben negen kilo verloren en ook heel wat spiermassa.” Toch schreef hij zich in. „Ondanks alles was het vorig jaar een geweldige ervaring, het is binnen de lijnen nog zoveel mooier dan daar buiten, het is een gigantisch feest.”

De eerste keer liep hij als „bucketlist-dingetje”, dit jaar omdat hij het feest inclusief steun en knuffels van mensen langs de kant niet kan missen. „En opgeven is geen optie. Ik ben een Rotterdammer en je maakt af waar je aan begint.” Bij de finish staan Kramers vrouw en 5-jarige dochtertje te wachten. „Die kleine is helemaal in de ban van de marathon!”

Nicole liep de marathon al eerder uit

Altijd blijven lopen

Het wordt haar vierde marathon, maar Nicole van Diggelen blijft lopen „zolang ze hem kan lopen”. Ze is verslaafd aan de duurloop. „Er komt zoveel emotie bij kijken. Het is iets magisch, de laatste anderhalve kilometer voel je aankomen. Je draait de bocht om, de Coolsingel op en je ziet alle lopers lachen, stralen, ze weten dat ze er bijna zijn, dat het is gelukt, niets houdt hen nog tegen. Daar is iedereen trots op elkaar, er is zoveel vreugde en geluk op één plek.”

Ze liep twee keer eerder de marathon in Rotterdam, één keer in 4 uur en 58 minuten, de andere keer in 4 uur en 40 minuten. „Dit jaar wil ik hem in 4,5 uur”, vertelt van Diggelen. „Vorig jaar werd ik drie weken van tevoren ziek. Ik moest aan de antibiotica en dat hakte er in. Nu heb ik wel last gehad van stress en een keelontsteking, maar ik ben redelijk hersteld.” Haar keelamandelen moeten eruit, maar de operatie daarvoor staat expres pas na de marathon gepland.

Voor de 28-jarige staan veel mensen langs de kant. „Mijn man gaat van plaats naar plaats, vrienden en schoonfamilie staan langs de lijn. Ik werk een beetje van punt tot punt waar ze staan.” De aanmoedigingen houden de fanatieke loper op de been. „Maar de bordjes langs de kant helpen ook, als ik zie dat ik nog 12 kilometer moet denk ik ‘oh dat doe ik in het weekend ook’ en nog 5 kilometer? ‘ach dat doe ik op dinsdagavond, dan lukt het nu ook.’ Je moet een beetje omdenken.”

Linsey is er klaar voor!

Mentaal sterker

„Mijn man loopt de marathon al een paar jaar, ik ging eigenlijk altijd alleen mee als toeschouwer”, vertelt de Vlaamse Linsey. „Ik ben meer een recreatieve loper, maar ik ben toch besmet geraakt.” De 33-jarige heeft zich goed voorbereid op haar eerste marathon. Ze heeft vanaf 2016 eerst wat halve marathons gedaan. Nu voelt ze dat ze klaar is voor het ‘echte werk’.

„Maar als je me twee jaar geleden had gevraagd of ik de marathon zou lopen had ik zeker nee gezegd!”, vertelt ze lachend. „Ik had het niet gedurfd. Het gekke is dat je van hardlopen mentaal sterker wordt. Nu wil ik kijken of ik, als ik op dat punt ben dat mijn benen zeggen dat ze niet meer door willen rennen, met mijn hoofd kan doorgaan.” Het rennen heeft Linsey fysiek sterk gemaakt, maar mentaal misschien nog wel sterker.

„Je bereikt dingen die je eerst nooit mogelijk achtte. Je merkt dat je meer kan dan je dacht, als je maar hard genoeg werkt. Dat zorgt ervoor dat ik op andere fronten ook meer uitdagingen aan ga.” Hoe lang de loopster er zondag over doet maakt haar niet uit, als ze maar finisht en de medaille van haar eerste marathon mee naar huis kan nemen.

Records

De Marathon Rotterdam, officieel NN Marathon Rotterdam, is al meer dan honderd jaar een enorm evenement in de Maasstad. De eerste editie was op 23 mei 1909 en werd gewonnen door een Belgische hardloper. De Keniaan Duncan Kibet liep de loop het snelst ooit uit: hij deed maar 2 uur, 4 minuten en 27 seconden over de lange afstand. De snelste Nederlander ooit is Marti ten Kate, de atleet liep hem in 2 uur, 10 minuten en 4 seconden.

Dit jaar wordt bij de Marathon Rotterdam voor het eerst een koelbad bij de finish neergezet. Het bad met koud water is bedoeld voor mensen die last hebben van oververhitting, op deze manier wil de organisatie de kans op een hitteberoerte zo klein mogelijk maken. Het koude water kan de temperatuur van het lichaam in 10 minuten 3 tot 4 graden laten dalen.