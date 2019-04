Deze bekende Nederlanders kregen een lintje

In Miami is een zeldzame neushoorn geboren. Wat extra bijzonder is aan deze bevalling, is dat de neushoorntelg ontstaan is met behulp van kunstmatige inseminatie.

Moeder Akuti - een Indische neushoorn - beviel eerder deze week van haar jong, waarvan het geslacht nog onbekend is. Er is ook nog geen naam bedacht. Wel is duidelijk dat zowel moeder als jong het goed maken, zo weet het Algemeen Dagblad.