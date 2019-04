Deliveroo helpt politie zoeken naar vermiste mensen

Je kan er niet omheen. De enorm grote vierkante mint-kleurige kubustassen op de rug van Deliveroo-bezorgers. Opvallend en effectief en daarom worden deze vanaf maandag aan twee kanten beplakt met een poster van een vermist persoon voor de campagne Ride to Find.

Deliveroo slaat met de campagne de handen ineen met de politie om vijf personen te vinden die al lange tijd vermist zijn. De politie vraagt gedurende de maand mei extra aandacht voor mensen die spoorloos zijn en worden gemist. Dit doet zei met de themamaand: Mis je Mei?

Grote zichtbaarheid

Zo'n honderd koeriers van Deliveroo rijden met de speciale tassen een maand lang door Amsterdam, Den Haag, Breda en Nijmegen. Op deze manier zullen de foto's in het oog springen bij velen. „Deliveroo is op de fiets zichtbaar op veel plekken in Nederland, bij mensen thuis, op hun werk of in het park", legt Elvira Bos, woordvoerder van Deliveroo uit. „Wij wilden graag iets goeds doen met die grote zichtbaarheid en vragen daarom aandacht voor vermissingszaken in vier van de steden waar we in opereren."

De bezorgers wilden dan ook graag hieraan deelnemen. Wij kregen gelukkig veel positieve reacties van de bezorgers op de oproep om mee te doen", zegt ze. „Zij vinden het een waardevol initiatief om aan mee te werken."



Bezorgers van Deliveroo bezorgers rijden vanaf maandag met deze 5 posters van vermiste personen rond. Foto: Deliveroo

„Dit is de eerste keer dat wij zoiets doen in Nederland", vertelt Bos. „Na afloop gaan we evalueren en zien of we er mogelijk een vervolg aan geven. We hebben nu gekozen voor deze vier steden. Mocht er een volgende keer komen, dan kunnen we weer kiezen voor andere steden."

De posters worden niet alleen op de tassen geplakt, maar ook via social media gedeeld om de actie landelijk aandacht te geven. Zo'n 2500 bezorgers van Deliveroo worden aangespoord om de link naar de pagina van vermiste personen van de politie te delen via hun eigen social media kanalen. Op 25 mei zal de bezorgservice tijdens Dag van het Vermiste Kind ook extra aandacht besteden aan AMBER Alert.

Mis je Mei?

„De Mis je Mei?-maand is in Nederland bedoeld om vermissingszaken extra aandacht te geven", legt Therese Ariaans, woordvoerder landelijke politie uit. „Alle aandacht voor vermisten, hoe lang ze ook weg zijn, blijft belangrijk. Al is het maar troost die de achterblijvers kunnen putten uit het zoekwerk van de politie. Tijdens deze maand wordt er nationaal aandacht gegeven aan vermiste personen via social media en komen er diverse blogs en vlogs online."

Volgens Ariaans is de onwetendheid het ergste. „Zeker als de vermissing lang duurt, zitten de achterblijvers in grote onzekerheid. Met deze actie en deze maand hopen we dat er informatie binnenkomt die uiteindelijk tot duidelijkheid over een of meer vermisten leidt."

De geselecteerde vermisten voldoen aan een aantal criteria. „Er is rekening gehouden met de wensen van achterblijvers, dierbaren", vertelt Ariaans. „Er is geen sprake van strafrechtelijk onderzoek, aangezien er dan waarschijnlijk nog de nodige lijntjes lopen en tenslotte hebben we gekeken naar de steden waar Deliveroo actief is en waar we de grootste doelgroep kunnen bereiken."

Nu zet de politie verschillende opsporingsmiddelen in om vermiste personen te zoeken. „Denk hierbij aan telefonie, specialistische diensten zoals speurhonden, paarden en luchtvaardienst zoals een helikopter", zegt de woordvoerder. „Maar bijvoorbeeld ook het Burgernet, plaatsen op Politie.nl, een Vermist Kind Alert of zelfs een Amber Alert als daarvoor aan de criteria is voldaan. Dit alles gebeurt overigens op basis van artikel 3 politiewet (in het kader van de hulpverlening)."

Campagne in Engeland en België

In Engeland vond in december 2018 een soortgelijke campagne, zoals Ride to Find, plaats in samenwerking met Missing People, waarbij drie van de vermiste personen terug werden gevonden. Ook ons buurland heeft begin dit jaar aandacht besteed aan de Ride to Find campagne. België vroeg hiermee aandacht voor vermiste kinderen in samenwerking met Child Focus.

Vermiste personen

James Grealis (35), sinds 23 oktober 2008 vermist in Breda

Bas Rossen (63), sinds 21 januari 2017 vermist in Breda

Jeroen de Wit (32), sinds 18 februari 2018 vermist in Leimuiden

Sidney Lute (21), sinds 2 november 2016 vermist in Assendelft

Dirk van den Belt (82), sinds 8 april 2018 vermist in Kampen

Mocht je meer weten over een van de vermiste personen of hun verdwijning, dan wordt verzocht om de politie te bellen. Zij heeft een speciaal nummer voor vermissingen dat 24/7 te bereiken is: 0900-8844