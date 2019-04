Dekker diep door het stof in debat Michael P.

Bij de behandeling van Michael P. is de overheid tekortgeschoten. Dat zei minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in het debat over de kwestie. Bij de behandeling van de man die door de rechtbank is veroordeeld voor de moord op Anne Faber was „te weinig oog voor de risico's van de samenleving."

Aftreden

„Dit had niet mogen gebeuren", aldus Dekker, die direct aan het begin diep door het stof ging. Hij stelde hardop de vraag of Faber nog had geleefd, als er niet op verschillende momenten fouten waren gemaakt. „Dat is een moeilijke vraag, die ook aan mij knaagt. Zeker weten doen we het niet."

Dekker benadrukte in het debat dat hij politiek eindverantwoordelijke is en hij voelt die verantwoordelijkheid „in elke vezel." In het debat wordt door Markuszower van de PVV om het aftreden van de minister gevraagd, maar dat lijkt niet aan de orde.

De Tweede Kamer wil niet alleen goed naar de fouten in de zaak Michael P. kijken, maar ook naar die in de moord op Els Borst of die in de Amsterdamse metro in 2017. Bij die zaken was er ook onvoldoende zicht op de risico's voor de samenleving die uitging van bepaalde personen met psychische problemen.

Goede intenties

Een van de overlappende problemen daarbij is een slechte informatieoverdracht tussen zorgsector en justitie, zeggen meerdere Kamerleden. De Kamer vindt dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou moeten kijken naar de overlap tussen deze zaken.

Dekker ging in het debat niet in op de wens van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower om personeelsleden te straffen die fouten hebben gemaakt in de zaak rond Anne Faber. Dekker voegde er aan toe dat hij niet alleen de regelgeving wil verbeteren, maar ook de cultuur in de forensische zorg. „Er zijn hier echt wel fouten gemaakt en steken laten vallen. Daar voer ik ook echt wel gesprekken over met betrokkenen. Maar ik twijfel niet aan de goede intenties van deze mensen."

In Metro's liveblog staat het debat uitgebreider beschreven.