De Britse pers oordeelt over May en brexit-uitstel

Netflix, Spotify en het snelste internet op je telefoon: allemaal zijn ze afgesloten met een abonnement. En boodschappen doen? No way, een abonnement op een doos vol verse groenten en vlees is veel makkelijker. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat anno 2019 wel een abonnement voor. Jongeren hebben er gemiddeld maar liefst zestien, maakte het Nibud donderdag bekend. En dat weten ze zelf niet, want ruim de helft van de mensen schat het aantal abonnementen dat hij/zij heeft met minstens vijf te laag in.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn het vooral jongeren die abonnementen hebben. Hoe ouder we worden, hoe minder abonnementen we hebben. En hoe we met die abonnementen omgaan, dat is niet best. We weten niet hoeveel we er precies hebben, wanneer we kunnen opzeggen en hoeveel ze ons elke maand kosten. Volgens het Nibud schuilt daar het gevaar: „Als mensen hun abonnement niet als vaste last zien, kan dat voor grote problemen zorgen. Dat is dus echt wel gevaarlijk."

Onderschatten