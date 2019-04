'De Afsluitdijk drie jaar dicht is doodzonde'

Een 1 aprilgrap, noemden fietsliefhebbers het. Maar inmiddels weet iedereen dat het menens is: de Afsluitdijk doet de komende drie jaar zijn naam eer aan. Het 32 kilometer lange gedachtegoed van Cornelis Lely is toe aan vernieuwing.

Tienduizenden fietsers maken jaarlijks gebruik van de Afsluitdijk, die negentig jaar geleden werd aangelegd als verkeersweg en waterkering. Nu wordt de dijk twee meter hoger, de snelweg veiliger gemaakt met bredere vluchtstroken, worden sluizen versterkt en wordt er een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd. Om alle werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren, zet Rijkswaterstaat tot 1 april 2022 het fietspad op slot.

Tot grote teleurstelling van onder meer fietsers en wandelaars. De Fietsersbond, Wandelnet, het Landelijk Fietsplatform en de wielersportbond NTFU zijn daarom een petitie gestart en vragen of er alternatieven mogelijk zijn om tóch al fietsend of wandelend de oversteek te maken tussen het Friese Zürich en West-Friese Den Oever.

Piekmomenten

Al is het alleen maar op piekmomenten, zoals tijdens de bouwvak, zegt Martijn van Es van de Fietsersbond. Rijkswaterstaat laat weten dat ze gaan kijken of er iets mogelijk is. In ieder geval worden gratis ‘fietsbussen’ ingezet, waarin zo’n 25 personen en vijftien fietsen per keer kunnen worden vervoerd. Ze zullen één keer per uur tussen 08.00 uur en 19.00 uur gaan rijden. Van Es betwijfelt of het voldoende is. „Veel fietsers komen in grote groepen en dan zit de bus snel vol. Voor je het weet moet je een uur te wachten.”

In Kornwerderzand heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) maandagochtend het startsein gegeven voor de versterking van de wereldberoemde Afsluitdijk. Foto: ANP.

En het duurt drie jáár, benadrukt Van Es van de Fietsersbond. „Als het nu ging om drie maanden, of een half jaar, dan was het nog afzienbaar. Maar dit is veel te lang.” De teller van de petitie staat nu op 7.100 handtekeningen van mensen die er net zo over denken. „Ook veel toeristen zullen worden gedupeerd”, haalt hij aan. „Of alle buitenlandse toeristen op de hoogte zullen zijn van de afsluiting, is ook maar de vraag. Op 30 april lopen ook nog steeds toeristen door Amsterdam, omdat ze denken dat het Koninginnedag is.”

Bucketlist-ding

De aanbevelingen die de petitiestarters voorstellen, lossen dat laatste probleem niet direct op, geeft Van Es toe. „Maar als je de dijk in ieder geval op bepaalde piekmomenten opent, is het tenminste mogelijk om dat ‘rondje IJsselmeer’ de komende drie jaar af en toe te blijven fietsen. De Afsluitdijk is een icoonroute, het is voor veel mensen een bucketlist-ding. Drie jaar afsluiten is doodzonde.”

Ook een koffietentje in de buurt van de Afsluitdijk is op zijn zachtst gezegd niet blij met het besluit van Rijkswaterstaat. Vanwege het verwachte omzetverlies van de vele koffies met appeltaart hebben ze een advocaat in de armen genomen. Uitweiden over de zaak in de krant willen ze niet, om eventuele belemmering in het onderzoek te voorkomen.

Het is niet de eerste keer dat de Fietsersbond lobbyt. Een paar jaar geleden wilde de bond dat je weer onder het Rijksmuseum zou kunnen doorfietsen – na een renovatie was dat niet meer mogelijk. „Toen is het ons ook gelukt.”

De betrokken partijen gaan over een paar weken opnieuw om tafel.