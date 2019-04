Coalitie met FvD niet haalbaar in Noord-Holland

De kans lijkt klein dat Forum voor Democratie een plek in het provinciebestuur van Noord-Holland krijgt. Het belangrijkste breekpunt is het provinciaal klimaatbeleid. Andere mogelijke coalitiepartijen denken hier fundamenteel anders over dan Forum voor Democratie, concludeert informateur Hans Smits maandag.

Kans op overeenstemming zeer gering

Smits stelt in zijn brief aan de Provinciale Staten dat hij tot de slotsom is gekomen dat de kans op overeenstemming tussen Forum voor Democratie en de andere politieke partijen waarmee een coalitie gevormd zou kunnen worden „zeer gering, zo niet onmogelijk is".

Zo hebben hebben sommige partijen volgens Smits twijfels over de stabiliteit van de nieuwe Forum voor Democratie-fractie. Hij meldt ook dat het voor sommige partijen moeilijk bleek om überhaupt te starten met programmatische besprekingen, gezien uitspraken door de landelijke leiding van Forum voor Democratie.

'Verder onderzoek heeft geen zin'

Verder onderzoek door een informateur of formateur naar een meerderheidscollege met Forum voor Democratie heeft volgens Smits geen zin. Het benoemen van twee informateurs door GroenLinks en VVD biedt volgens hem „een reële kans op succes".

Forum voor Democratie kreeg de meeste stemmen in Noord-Holland. Het leverde de partij negen zetels op, evenveel als VVD en GroenLinks, die samen met D66 en PvdA een meerderheid hebben.