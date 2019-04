Burgers' Zoo laat olifant Rekka (50) inslapen

Dierenpark Burgers' Zoo in Arnhem laat woensdag de ruim 50 jaar oude Aziatische olifant Rekka inslapen. De kiezen van de olifantenkoe zijn door haar hoge leeftijd zo afgesleten dat het dier niet meer goed kan eten. Omdat de olifant ook erg lusteloos is, hebben de dierenarts, biologen en verzorgers besloten dat het dier geen 'olifantwaardig' bestaan meer heeft.

Lusteloos gedrag

„Wij hebben na uitvoerig overleg tussen dierenarts, biologen en dierverzorgers helaas de beslissing moeten nemen om olifant Rekka woensdag 24 april 2019 om dierwelzijnsredenen te euthanaseren. Ondanks alle dagelijkse zorg en toewijding van haar vaste verzorgers lukte het niet meer om Rekka beter te laten eten en vertoonde het dier ook erg lusteloos gedrag dat zorgen baart," schrijft Burger's Zoo in een verklaring op haar website.

Olifant Rekka is naar schatting ruim 50 jaar oud geworden en leefde in Arnhem samen met Pinky die ongeveer even oud is.

Rekka stond begin dit jaar volop in de belangstelling, nadat zij figureerde in een krantenartikel over het einde van het leven. Kort daarna ging het echter ineens weer stukken beter met de olifant, die aan een darmkoliek leed. De koliek werd met succes behandeld en de olifant kwam weer in beweging.

Duits circus

De Arnhemse dierentuin is een soort rusthuis voor oude olifantenkoeien. Die kunnen te dominant zijn in een groep dieren. Rekka werd jaren geleden in beslag genomen in een Duits circus, waar ze slecht behandeld was. In Arnhem knapte ze volgens de dierentuin weer helemaal op. Burgers'Zoo heeft nu nog één Aziatische olifant.