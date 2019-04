Brand Notre-Dame onder controle

Maandagavond brak rond 19.00 uur brand uit in de Notre-Dame in Parijs. Na uren blussen was de brand onder controle. Een woordvoerder van de brandweer meldde rond 03.00 uur dat ze het vuur ‘volledig onder controle’ hebben. „Het is deels geblust, er zijn resterende branden die uitgemaakt moeten worden.”

Groot deel verwoest

De brand heeft een groot deel van de kathedraal verwoest. Hoe groot de schade precies is moet nog worden vastgesteld. Vooral het dak van het iconische bouwwerk moest het ontgelden. Eerder deelde de brandweer al mee dat de twee torens van de Notre-Dame gered zijn en ook de structuur van de kathedraal is behouden.

Volgens burgemeester Hidalgo van Parijs zijn enkele belangrijke kunststukken bewaard gebleven in de vlammen. Het gaat om de drie relikwieën van Christus: de doornenkroon, een stuk van het kruis en een spijker van de kruisiging.

Herbouwen

Ten overstaan van de pers heeft president Macron toegezegd dat de Notre-Dame zal worden herbouwd. Een internationale inzamelingsactie zal daarvoor moeten zorgen. „We moeten trots zijn”, aldus de president. „Trots, omdat we deze kathedraal meer dan achthonderdjaar geleden hebben gebouwd. Door de eeuwen heen hebben we hem verbeterd en laten groeien. Daarom zeg ik vanavond: we gaan hem herbouwen.”

President Macron staat de pers te woord. / AFP

De president sprak verder over een verschrikkelijke tragedie. „Ik voel de treurigheid en de schok die vele Andre Fransen ook voelen. Maar het ergste is voorkomen.” Ook de Franse kranten koppen dinsdagochtend met de verschrikkelijke gebeurtenis van de maandagavond. Zo noemt de krant Libération het ‘ons drama’, en spreekt Le Parisien over de Notre-Dame des Larmes (‘onze dame van tranen’).