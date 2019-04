Boete voor Britse vrouw die bruid paard noemt

Netflix, Spotify en het snelste internet op je telefoon: allemaal zijn ze afgesloten met een abonnement. En boodschappen doen? No way, een abonnement op een doos vol verse groenten en vlees is veel makkelijker. Je kunt het zo gek niet bedenken, of er bestaat anno 2019 wel een abonnement voor. Jongeren hebben er gemiddeld maar liefst zestien, maakte het Nibud donderdag bekend. En dat weten ze zelf niet, want ruim de helft van de mensen schat het aantal abonnementen dat hij/zij heeft minstens vijf abonnementen lager in.

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) zijn het vooral jongeren die abonnementen hebben. Hoe ouder we worden, hoe minder abonnementen we afsluiten. Een paradox lijkt het, want jongeren zijn nu meer dan ooit vrije individuen, die zich toch niet vast laten zetten door middel van een abo? „Nee zo is het niet”, vertelt een woordvoerder van het Nibud. „Abonnementen geven juist het gevoel dat je nergens aan vast zit, omdat je er altijd weer vanaf kan. De vraag is: heb je ook daadwerkelijk in de gaten wanneer en hoe dat kan?”

Vaste lasten