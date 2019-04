Bij de Luisterlijn is een luisterend oor genoeg

Hoe digitaal ons tijdperk ook is, het aantal telefoontjes dat de Luisterlijn vorig jaar ontving, was nog nooit zo hoog. Eenzaamheid, relatieproblemen, zelfbeschadiging: alles komt voorbij.

De Luisterlijn – dag en nacht bereikbaar – ontving vorig jaar 500.000 telefoontjes van mensen die hun hart wilden luchten. Mensen die bellen krijgen geen deskundig advies of aangereikte oplossingen, wel iemand die de tijd voor hen neemt en naar hen luistert.

Eenzaam

In totaal telt de organisatie 1.500 vrijwilligers en zo’n dertig coaches die de vrijwilligers trainen en bijstaan als dat nodig is. In 2018 werd de lijn nog nooit zoveel gebruikt als daarvoor. „Dat komt omdat steeds meer mensen eenzaam zijn”, zegt Dorine Kettenes. Ze is al meer dan tien jaar coach bij de Luistertelefoon.

Vrijwilliger word je namelijk niet zomaar. Eerst krijg je een intensieve training van drie maanden waarin je gesprekstechnieken leert en oefent met acteurs. Als je eenmaal coach bent, wordt er verwacht dat je ongeveer 22 uur per maand beschikbaar bent, waarvan minstens één nachtdienst van vier uur.

Aandacht

’s Avonds en ‘s nachts zijn de piekuren voor de hulplijn. „Dat zijn vaak de momenten waarop mensen gaan nadenken. Als ze nergens hun ei kwijt kunnen, bellen ze ons.” Bij de Luistertelefoon komt alles voorbij, van relatieproblemen tot ziekte. Maar het onderliggende aspect is eigenlijk altijd eenzaamheid, zegt coach Kettenes. „Eenzaamheid door bijvoorbeeld het verlies van een relatie, werk of gezondheid. Het gaat altijd om mensen die zich niet veilig voelen in onze maatschappij.”

Bij de hulplijn gaat het maar om één ding, en dat is aandacht. „Het gaat niet om adviseren of oplossingen bieden, maar om actief luisteren”, zegt vrijwilliger Brigitte van de Pas (59). „We vragen door, vatten samen en koppelen terug wat we horen, zodat de luisteraar merkt dat we er echt bij zijn.”

Opluchting

Oplossingen geven is vaak iets wat we onze vrijwilligers bij de cursus moeten afleren, zegt Kettenes. „Als we merken dat iemand hulp nodig heeft, kunnen we wel onze zorg uitspreken. Dat het bijvoorbeeld een idee is om verder te praten met de huisarts. Maar we zeggen nooit dat iemand naar een huisarts móét. Het is belangrijk dat mensen zelfredzaam worden.”

Adviezen of oplossingen is ook vaak niet hetgeen waar mensen op zitten te wachten, zegt Van der Pas. „Een luisterend oor bieden is genoeg. Mensen krijgen zo overzicht. Ze geven aan dat dat oplucht en dat ze weer verder kunnen.”

De Luisterlijn is te bereiken op 0900 0767.