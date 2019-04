BEELD: Koninklijke familie viert Koningsdag

Het was vrijdagavond Koningsnacht en dat betekende in ieder geval voor één iemand in Nederland op een motor dat hij zich ook de koning te rijk voelde. In Rotterdam is vrijdagavond namelijk een motorrijder aangehouden die maar liefst 83 kilometer per uur te hard (!) reed op de A15. En dat zonder in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.

Rijbewijs al kwijt

De man reed 183 kilometer per uur, waar je eigenlijk maar 100 km/u mocht rijden. Hij werd aangehouden, maar kon geen geldig rijbewijs laten zien omdat hij dat een week eerder al verloor vanwege een verkeersovertreding. Een agent die het voorval omschrijft zegt hierover: „Hij liet mij toen hetzelfde kundige rijgedrag zien", aldus De Telegraaf.