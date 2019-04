Baudet te rechts en te ijdel, volgens tweede man FVD

Met zijn ‘uil van Minerva’ en ‘boreale wereld’ liet Thierry Baudet een hoop wenkbrauwen fronsen tijdens zijn overwinningsspeech na de Provinciale Statenverkiezingen. Ook die van Henk Otten, de tweede man van Forum voor Democratie (FVD).

Otten heeft flinke kritiek op Baudet. Hij zou de aandacht voor zichzelf opeisen en de partij teveel naar rechts optrekken., zegt hij in een interview met NRC Handelsblad. „Je moet een politieke partij niet ,,gebruiken als vehikel voor academische debatten die je zelf leuk vindt.”

Meer nuchterheid

Otten was betrokken bij de oprichting van FVD en voert vanaf volgende maand de grootste fractie in de Eerste Kamer aan. Hij stoort zich aan Baudets hang naar identiteitspolitiek en met Latijn doorspekte ondergangsretoriek. Het moet nuchterder, zakelijker en oplossingsgerichter, zegt hij in het interview.

Dat de partij naar rechts opschuift en wordt beticht van racisme, bezorgt andere FVD'ers problemen. „Baudet moet onze mensen niet nodeloos in de wind zetten.'' De speech op verkiezingsavond draaide bovendien te veel om Baudet, terwijl hij „het succes meer had moeten delen'' met zijn partijgenoten, vindt Otten. Baudet zou andere FVD’ers naast zich op het podium moeten accepteren. Ook al is dat „best lastig voor hem''.

Andere mening over EU

Otten geeft toe dat hij en Baudet van mening verschillen over de Europese Unie. Baudet houdt vol dat Nederland die zo snel mogelijk zou moeten verlaten, terwijl zijn tweede man wel nut ziet in nauwe economische samenwerking.

Ook in het meldpunt voor 'linkse indoctrinatie in het onderwijs', dat FVD in het leven riep en op zware kritiek kwam te staan, ziet de aankomend senator niets. „Dat heeft toch iets van een kliklijn.''