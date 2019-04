Bananenbladeren in plaats van plastic in supermarkt

Plastic terugdringen lijkt in veel landen nog erg moeilijk. Waar wij in Nederland al tijden geen rollen plastic tasjes bij de kassa's hebben liggen bijvoorbeeld, krijg je in een gemiddelde supermarkt in het buitenland om zo'n beetje iedere appel een apart zakje. Fruit is in plastic verpakt, groente idem dito. Maar dat kan toch veel handiger?

Dat dachten ze ook in Thailand en Vietnam. Daar zijn ze gestart met het gebruik van bananenbladeren in plaats van plastic om het fruit en groenten te verpakken.

Vietnam volgt

Rimping, een supermarkt in Chiangmai begon met het idee. Facebook-gebruikers zagen dat, plaatsten een post over de bananenbladeren als verpakking en nu volgt een aantal Vietnamese supermarkten die dat hebben gezien. Lotte Mart in Ho Chi Minh City, Saigon Co.op en Big C in Hanoi, zijn allen gestart met het experiment om bananenbladeren te gebruiken als verpakkingsalternatief.

Een vertegenwoordiger van Lotte Mart vertelt tegen VnExpress dat, hoewel ze nog in de testfase zitten, de supermarkt van plan is plastic binnenkort in het hele land te vervangen door de bladeren. En ze willen het niet alleen bij groente en fruit doen, maar ook bij verse vleesproducten.

Positieve reacties

De klanten hebben tot op heden positief gereageerd. Een lokale klant zegt zelfs 'bereid te zijn om grotere hoeveelheden te kopen' als ze ziet dat de groenten zijn ingepakt in de 'prachtige bananenbladeren'. „Ik denk dat dit initiatief de lokale bevolking helpt bewuster te zijn van de bescherming van het milieu."

De bladeren sluiten aan bij een reeks creatieve ecologische veranderingen waarmee winkels experimenteren om plastic afval te verminderen. Big C biedt bijvoorbeeld al biologisch afbreekbare tassen aan, die gemaakt zijn van het poeder van maïs. Deze verbeteringen zijn hard nodig voor Vietnam: volgens het VN-milieuprogramma staat Vietnam op de vierde plaats als het gaat om afval dumpen in de oceaan.