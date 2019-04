Asperge-Alex brengt witte goud naar Amsterdam

Het aspergeseizoen is officieel begonnen. Alex van Asperges Amsterdam heeft de eerste lading binnen. Fier overeind, met een grote gouden kop op de top. ,,Ik verwacht een heel mooi seizoen.”

Sappig

,,Moet je eens voelen, het sap spuit er gewoon uit!” Alex Zonneveld strijkt liefkozend met zijn vinger over het natte midden van een doorgesneden asperge. ,,Die zie je niet zo in de supermarkt, hoor.”

Hij staat midden in Eriks Delicatessen in Amsterdam Oost, waar tussen de welriekende kazen, mooie flessen rood/wit/rosé en verse salades, vanaf nu ook zijn asperges te koop zijn. Op een groot wijnvat, voor het seizoen omgetoverd tot een heus aspergepodium, stralen de eerste je tegemoet. Een blik in het kistje, dat doet denken aan een bedje waarin de gouden stengels met een rode theedoek zijn ingestopt, en het water loopt vanzelf in de mond. Fier overeind, met een grote kop in een hele gezonde kleur. ,,Ja, dit is topkwaliteit, daar ga ik ook voor.”

Bij Eriks Delicatessen

Nog te slapen

Het is een paar minuten na elf. Zonneveld is net terug uit Limburg waar hij een lading asperges heeft opgehaald. Zijn wekker ging om kwart voor vijf en al was het vroeg, zeker na Ajax de avond ervoor -,,maar ik heb geen biertje gedronken”-, hij sprong er bij wijze van spreken met een enthousiaste aspergekreet uit, want ‘het goede seizoen’ is nu officieel begonnen.

Vanaf nu vertrekt hij drie keer per week in alle vroegte naar Limburg, waar hij bij een aantal boerderijen, met zorg door hem uitgekozen, langsgaat om zijn bestelbus in te laden met het witte goud. Dagverser kan het niet, ,,als ik in Amsterdam wegrijd, liggen de net gestoken asperges nog te slapen, in grote bakken met water.” Terwijl hij onderweg is, worden ze gesorteerd op kwaliteit, ,,en als ik er dan ben, staan de kistjes met de beste kwaliteit asperges voor me klaar.” Hij is punctueel als een stationsklok en houdt de vaart erin als een trein, want om stipt 11 uur laadt hij zijn waren uit bij de winkel op het Beukenplein, waarna hij zijn aspergeronde vervolgt en de bestellingen bij verschillende restaurants aflevert. Aspergetje eitje. Overigens ook meteen een gouden combinatie, volgens hem, ,,op traditionele wijze bereid met ei, ham en gesmolten boter zijn ze echt het lekkerste.”

Opvoeding

Al gaan asperges en Amsterdam steeds beter samen, toch missen heel wat mensen een ‘asperge opvoeding’, iets wat hij telkens weer vol verbazing aanschouwt in de supermarkten. ,,Mensen pakken daar de uitgedroogde asperges die vaak buiten de koeling rustig een week worden bewaard en soms zelfs schimmel onderaan de stengel hebben, en denken dat dat normaal is.” Hij schudt zijn hoofd en waar er doorgaans een lach op prijkt, kijkt hij nu minder vrolijk. ,,Zo zonde, mensen ontdekken zo nooit hoe ongelooflijk lekker de asperge kan zijn.”

Zijn familie komt uit het zuiden en zo’n viereneenhalf jaar geleden werd hij door zijn oom uitgenodigd om eens op een aspergeboerderij te komen proeven. ,,Ik was meteen verkocht.” Zijn ogen stralen er nog van. ,,Er ging een wereld voor me open en ik wist: dit moet naar Amsterdam.” Samen met zijn opa die toen nog leefde, begonnen ze aan een uitgebreide aspergeproeverij langs alle boerderijen. ,,Hij was een echte liefhebber, we hebben samen heel wat kilootjes geproefd.” De aspergeman maakte een website voor zijn Asperges Amsterdam en toen begon de asperge te rollen, zijn kant op.

Hij werd benaderd door verschillende boerderijen en na nog wat testrondes, ging hij met een aantal zakendoen. ,,Ik was er helemaal klaar voor.” Vier jaar geleden was zijn eerste seizoen en hij had wit goud in handen, letterlijk. ,,Ik dacht dat het een dikke hit zou worden, maar dat viel toch tegen, blijkbaar waren mensen er hier nog niet zo bekend mee...”

Liefhebbers

Een paar jaar later en het tij lijkt gekeerd. Inmiddels is de delicatessenwinkel in Amsterdam Oost zijn epicentrum en heeft hij een vaste clientèle opgebouwd. ,,Liefhebbers die houden van het kleinschalige concept en van kwaliteit.’” Want zijn asperges kunnen van kop tot stengelteen worden gegeten, ,,zonder er ook maar een stukje van af te halen.” Via de website kunnen mensen een bestelling plaatsen en deze op dinsdag, donderdag en zaterdag vanaf 11 uur ophalen, ook levert hij aan steeds meer restaurants, waaronder Rijsel en Brasserie Keyzer. ,,Het grote voordeel is dat de chefs precies weten waar de asperges vandaan komen.” Anders is het op de veiling telkens maar weer de vraag wat voor asperges ze in de kist krijgen, ,,nu is de kwaliteit altijd consistent.”

Aspergekoorts

Zelf eet Zonneveld, die ook in de aardbeien zit ,,haal ik tegelijkertijd op, ook uit Limburg” en in de winter Kerstbomen Amsterdam runt, ze ‘maar’ elke twee weken. ,,Mijn vriendin is er niet heel gek op...” En ja, die kende hij al vóórdat hij in de asperges ging, knipoogt hij. Zijn telefoon gaat. ,,Asperges Amsterdam, met Alex.” Als hij net heeft opgehangen, gaat zijn telefoon weer. Hij merkt dat ‘de aspergekoorts’ is begonnen, ,,mensen bellen nu steeds vaker voor een reservering.” Al kunnen ze ook gewoon in de winkel worden gekocht, ,,op is op.” En gemak dient de mens, in elk geval de Amsterdammer: ,,er wordt heel vaak gevraagd of ze ook geschild en al kunnen worden besteld, en dat kan ook.” Dan kijkt ‘Asperge-Alex’ op zijn horloge en excuseert zich. Hoogste tijd om zijn ronde witte goud te vervolgen. ,,Je moet de asperge nooit laten wachten!”

Hij heeft er ook echt lol in, die Asperge-Alex!