André, hoe moet je piesen in de ruimte?

Ruimteheld André Kuipers opende maandagmorgen met enthousiaste en nieuwsgierige basisscholieren de Nationale Museumweek.

„Welkom op deze gezéllige McDonald’s-Parkeerplaats!”. Tv-presentatrice Kim-Lian van der Meij zei het maandag in alle vroegte als gastvrouw van de Nationale Museumweek met een knipoog. En voegde gelijk toe: „We staan juist op deze plek. Hier valt het op, ook voor mensen die niet zo vaak of nooit een museum bezoeken.”

Het echte goud

Van der Meij opende de vijfde Nationale Museumweek samen met André Kuipers. Deze ruimteheld was er niet zomaar in zijn blauwe werkkleding bij. Met een druk op een knop en gouden confetti was namelijk niet alleen de Museumweek geopend, maar symbolisch ook zijn ruimtepak in een replica van liefst 15 meter hoog langs de A44 bij Sassenheim officieel te zien. Tot en met zondag worden door ruim vierhonderd musea zoveel mogelijk Nederlanders geconfronteerd met ‘het echte goud’. De musea willen het culturele kapitaal van Nederland laten zien aan ambassadeurs, fans en – heel belangrijk deze week – een nieuw publiek. Collecties worden daarom ‘op niet te missen wijze’ in de schijnwerpers gezet.

Met gepaste trots staat André Kuipers voor zijn ruimtepak. / Jorrit Lousberg

Zo ook het beroemdste ruimtepak van Nederland, dat in werkelijkheid in Space Expo in Noordwijk wordt getoond. André Kuipers droeg het 15 kilo zware Russische drukpak in 2004 in de Soyuz-capsule die vanuit Kazachstan werd gelanceerd. Elf dagen lang. De opening van de Nationale Museumweek werd bijgewoond door tientallen basisscholieren. Zij waren goed voorbereid, want ze hingen aan Kuipers lippen in plaats van aan een happy meal te denken, die toch amper 20 meter verderop lonkte. Ze hadden op school vragen aan de beroemde ruimtereiziger voorbereid en dat leverde enkele pareltjes op. Hoe ziet het eruit op de maan? Zij er regels in een raket? Hoe kom je aan deze baan? Hoe moet je poepen en piesen in de ruimte? En slapen? Kuipers ging er enthousiast op in en gaf aan dat de kans groter is dat de kinderen de volgende Nederlandse astronaut zullen zijn, dan dat hij zelf nog eens de ruimte ingeschoten wordt.

Pak met een geschiedenis

„Fantastisch, zo groot als ie is. Maar ook raar om mijn naam erop te zien, zo langs de A44. Ik rijd hier best vaak als ik naar Noordwijk moet”, zegt Kuipers na afloop tegen Metro, als hij het joekel dat zijn ruimtepak nu is nog eens bekijkt. „Gek om hem dan tegen te komen. Ik snap het wel. Het pak is een voorwerp dat echt in de ruimte is geweest, er zit een geschiedenis aan vast. Dat moeten mensen deze week zien. Ik vind het mooi dat er aandacht is voor echte spullen. Mensen vergeten vaak de geschiedenis en in het museum vóel je die. Je ziet de dingen van toen, dus ik begrijp wel dat ze mijn pak als voorbeeld hebben genomen.”

Vijftien meter schoon aan de haak. / Lex van Lieshout | ANP

Een tijdreis maken

Op de vraag of kleine André vroeger graag aan de hand van z’n ouders naar het museum ging: „Als kind was ik heel erg geïnteresseerd in het Tropenmuseum in Amsterdam. Dat vond ik interessant. Ik ben niet zo van de moderne kunst. Ik zie liever echte spullen, waardoor ik als het ware een tijdreis maak en in gedachten op andere plekken kom. Dat vind ik leuk aan musea.” Hij vindt het daarom maar wat goed dat er een Nationale Museumweek is: „Absoluut. Ik vind het belangrijk dat je je geschiedenis kent. En die geschiedenis wordt levend als je echte voorwerpen ziet. Er zijn natuurlijk allerlei soorten musea, dus volgens mij is er voor elk wat wils.” Dat hij er aan het begin van de week heel vroeg z’n bed voor uit moest, maakt hem niet uit. „Nee, dit is een geweldige manier om je dag te starten toch?”

Het programma van de Nationale Museumweek is zeer divers. Van rappers in musea, tot een MuseumkaartMatch-avond (Eindhoven) en een afsluitende Golden Hour voor millennials in het Amsterdam Museum. Alle info over honderden programma-onderdelen vind je op Nationalemuseumweek.nl.