Amal Clooney wil nieuw tribunaal in Den Haag

Mensenrechtenadvocate Amal Clooney is van mening dat de internationale gemeenschap seksueel misbruik tijdens de oorlog moet kunnen vervolgen en berechten in een internationaal tribunaal in Den Haag. Clooney zei dit in New York, waar ze de Veiligheidsraad toesprak.

Clooney doelde op een speciaal op te richten nieuw tribunaal en niet op het reeds bestaande Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat hof is al bijna 17 jaar aan het werk, maar heeft nog geen handvol beklaagden veroordeeld. China, Rusland en de VS zien niets in het ICC, wat bovendien geen instelling van de Verenigde Naties is.

Processen tegen kopstukken naziregime

De Veiligheidsraad heeft internationale tribunalen opgezet zoals dat voor de berechting van de oorlogsmisdaden in voormalig Joegoslavië en in Rwanda. Clooney zei tegen de raadsleden dat dit hun 'Neurenberg-moment' is. In de Duitse stad Neurenberg zijn kort na de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden de processen gevoerd tegen kopstukken van het naziregime.

Clooney wees op het gruwelijke seksuele geweld dat de afgelopen jaren tegen vrouwen en meisjes is gepleegd door terreurbeweging Islamitische Staat in Irak en Syrië.