Ajacieden in opperbeste stemming in Londen

Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Uit het rapport van het Nationaal Comité 4 en 5 mei blijkt dat jongeren het herdenken van oorlogsslachtoffers nog steeds heel belangrijk vinden. Bijna 75 procent van de jongeren tussen de 13 en 24 jaar en bijna 80 procent van de mensen tussen de 25 en 34 jaar hield afgelopen jaar twee minuten stilte. De belangstelling voor de Tweede Wereldoorlog groeit nog steeds, maar moet ook verder gaan dan alleen belangstelling.

Historicus en lerarenopleider aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Marc van Berkel onderzoekt hoe het met de kennis over de Tweede Wereldoorlog van jongeren is gesteld. Over het algemeen kunnen we stellen dat het antwoord daarop ‘goed’ is. „De jongeren weten best veel, zeker als je het vergelijkt met andere onderwerpen. Als je een docent vraagt waar ze het meest over weten, dan is dat toch wel de Tweede Wereldoorlog. Maar ze weten minder dan we zouden willen. De oorlog kan jongeren iets leren over de wereld van nu. Als je daar te weinig over weet, is dat problematisch.”

Meer kennis van zaken