Acteur Jon Snow verliest bijna testikel bij opnamen

Sinds jaar en dag is Metro’s horoscoop de best gelezen rubriek van de krant. Waar astrologie vroeger nog wel eens werd weggezet als ‘iets vaags’ lijkt het de laatste jaren steeds populairder te worden. Het wordt vooral ingezet voor persoonlijke ontwikkeling. We willen blijkbaar steeds meer over onszelf te weten komen en zoeken daarbij de antwoorden die in de sterren staan geschreven. „Er is steeds meer behoefte aan astrologie omdat mensen bewust van zichzelf worden," zegt Metro’s astrologe Mieke van Kooten.

Spirituele mens wil meer over zichzelf leren

Al zeventien jaar is astrologe Van Kooten verantwoordelijk voor de horoscopen in Metro. Ze legt uit dat je aan de hand van je geboortedatum, tijdstip en plaats kunt zien wat er gaat gebeuren. „We zijn allemaal heel benieuwd naar wat er staat te gebeuren, maar zoeken de verklaring van de gebeurtenissen nooit in de astrologie”, vertelt ze. En dat is volgens Mieke onterecht, want zij stelt dat het toeval niet bestaat en dat heel veel dingen daadwerkelijk in de sterren staan. „Je kunt er medische gegevens uithalen en veel over jezelf te weten komen, over je sterke en minder sterk kanten.” Volgens Van Kooten is astrologie een mooie manier van persoonlijke ontwikkeling reflectie. „Mensen willen steeds meer over zichzelf leren”.