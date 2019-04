Aantal megastallen met 76 procent gestegen

Het aantal megastallen in Nederland is in zeven jaar tijd gestegen met 76 procent, aldus dierenrechtenorganisatie Wakker Dier. Het aantal steeg van 456 in 2010 naar 801 in 2017, telde Wakker Dier, dat gebruik maakte van cijfers van Wageningen University & Research.

75 miljoen dieren in een megastal

„Wij maken ons ernstig zorgen. Megastallen verhogen de risico's. Bij brand of ziekte, treft het direct ontzettend veel dieren", aldus Anne Hilhorst van Wakker Dier. De toename komt volgens Wakker Dier vooral doordat het aantal melkkoe-megastallen meer dan verdubbelde: van 197 naar 439.

Per jaar zitten in Nederland 75 miljoen dieren in een megastal. „Geiten, moedervarkens en legkippen hebben de grootste kans in een megastal terecht te komen", weet Wakker Dier.

Er is sprake van een megastal als op één locatie meer dieren leven dan 7500 vleesvarkens, 1200 fokvarkens, 120.000 leghennen, 220.000 vleeskuikens, 250 melkkoeien, 2500 vleeskalveren of 1500 geiten. Vorig jaar zijn bijna 122.000 dieren omgekomen door een stalbrand. De afgelopen tien jaar stierven in totaal 1,5 miljoen dieren door brand.

Verbieden

Wakker Dier wil dat de overheid het omstreden fenomeen van de megastal verbiedt en niet alleen om de risico's. „Door de focus op steeds lagere kosten, komt dierenwelzijn steeds meer in het gedrang. Bij megastallen is nauwelijks ruimte voor bijvoorbeeld stro of natuurlijk gedrag", legt Hilhorst uit.