Aanslagen Sri Lanka 'wraak voor Christchurch'

Sri Lanka rouwt om - inmiddels al - 290 doden, na de aanslagen van Eerste Paasdag. Het dodental loopt mogelijk nog op en het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten waarschuwt voor nog meer aanslagen. De rust in Sri Lanka begon eindelijk weer een beetje terug te keren na een bloederige burgeroorlog, maar dat lijkt nu volledig weggerukt te zijn.

Op Paaszondag werden er in Sri Lanka acht aanslagen gepleegd in kerken en hotels, vooral hotels die populair zijn onder toeristen. Veel aanslagen vonden plaats in en rond Colombo, de hoofdstad van Sri Lanka. Tot nu toe zijn bij deze aanslagen 290 doden gevallen en zijn 500 mensen gewond geraakt. Ook een Nederlandse vrouw van 54 is omgekomen.

In totaal zijn er tien bommen ontploft. Drie in hotels, drie in kerken, één bij een dierentuin, één in een appartementencomplex – hierbij kwamen drie agenten om het leven – en later werd er nog een explosief op het internationale vliegveld gevonden. Het laatste explosief richtte geen schade aan en werd door de explosievenopruimingsdienst gecontroleerd tot ontploffing gebracht.