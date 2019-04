Aangifte Trump niet vrijgegeven door belastingdienst

Mensenrechtenadvocate Amal Clooney is van mening dat de internationale gemeenschap seksueel misbruik tijdens de oorlog moet kunnen vervolgen en berechten in een internationaal tribunaal in Den Haag. Clooney zei dit in New York, waar ze de Veiligheidsraad toesprak.

Clooney doelde op een speciaal op te richten nieuw tribunaal en niet op het reeds bestaande Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat hof is al bijna 17 jaar aan het werk, maar heeft nog geen handvol beklaagden veroordeeld. China, Rusland en de VS zien niets in het ICC, wat bovendien geen instelling van de Verenigde Naties is.

Processen tegen kopstukken naziregime