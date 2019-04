50 jaar NS Tienertoer: herinneringen in overvloed.

Voor slechts 37 euro drie dagen door heel Nederland reizen. Met de NS Tienertoer krijgen jongeren de kans om ons kikkerlandje te ontdekken. Van Middelburg tot Leeuwarden. Rijden er treinen, dan kun je er heen.

Zondag bestaat de Tienertoer maar liefst 50 jaar. Jaren gevuld met herinneringen van jongeren die voor het eerst alleen op stap gingen of hun treinkaartje gebruikten om andere mensen te ontmoeten. Zo ook Daniël Joe Heemskerk (23) en Eline Boer (21).

„Ik weet nog wel dat ik regelmatig met een vriend op Tienertoer ging. Voor onze leeftijd, een jaartje of veertien, was dat een enorme reis”, vertelt Daniël Joe.

Daniël Joe Heemskerk: 'Door de Tienertoer ben je niet meer gebonden aan je woonplaats'.

Als je zo jong bent is de Tienertoer een goedkoop alternatief om te reizen, zeker als je eigenlijk nog bijna nooit met de trein gereisd hebt. „Door de Tienertoer ben je niet meer gebonden aan je woonplaats. Ik had bijvoorbeeld vrienden in Brabant waar ik zonder de Tienertoer echt niet mee had afgesproken.”

Internetliefde

Naast zijn tripjes naar en met vrienden heeft Daniël Joe nog één hele bijzondere herinnering aan de treinreisactie. „Destijds had ik een internetliefde in Delft waar ik al jaren contact mee had. Ik had haar alleen nog nooit in het echt gezien tot ik haar met de Tienertoer opzocht. We kenden elkaar toen al bijna 3 jaar”, stelt hij.

En hoewel de relatie al voorbij was toen de twee elkaar eindelijk ontmoetten, de reis was het zeker waard. „Dankzij de Tienertoer heb ik geleerd hoe treinreizen werk. Als jongere wist ik dat namelijk totaal niet. Zonder de Tienertoer had het langer geduurd voor ik echt de trein had gepakt.”

Shoppen

Ook de inmiddels 21-jarige Eline Boer maakte regelmatig gebruik van de NS Tienertoer. „Toen ik dertien was ging ik met een vriendin op Tienertoer. We reisden naar Bergen op Zoom, daar woonden de oom en tante van de vriendin waar ik mee reisde”, vertelt ze. Overdag gingen de meiden shoppen en ‘savond’s bleven ze slapen bij de oom en tante, een avontuur om nooit te vergeten.

Eline Boer: 'Als veertienjarige voor het eerst alleen op pad was enorm spannend'.

„Met de Tienertoer ben ik ook een keer op één dag in drie landen geweest”, stelt Eline enthousiast. Ze is die dag vanuit haar huis in Duitsland naar Nederland gereisd. Eenmaal hier stapte ze op de trein naar Brabant.

„Ik ben naar een dorpje n Brabant geweest waar de ene kant van de straat in België ligt en de andere kant van de straat in Nederland. Toen ben ik nog met de oom en tante van mijn vriendin en mijn vriendin door die straat gereden zodat ik kon zeggen dat ik in een dag in drie landen was geweest.”

Treinkaping

Net als Daniël Joe heeft ook Eline een hoop geleerd van de treinreizen die ze met de Tienertoer maakte. „Als veertienjarige voor het eerst alleen op pad was enorm spannend. Ik weet nog dat mijn vriendin me bang zat te maken met verhalen over dat de trein gekaapt zou kunnen worden”, zegt ze lachend.

Naast de spanning vond ze alleen reizen met de trein ook heel cool. Je leert namelijk zelfstandig te zijn en je eigen kont te redden. „Zonder de Tienertoer had ik die reizen zeker niet gemaakt. Reizen met de trein is niet heel goedkoop, zeker niet als je zo jong bent.”