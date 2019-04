2-jarige sabbelt aan gebruikt condoom bij McDonald's

In het Australische Perth hebben de ouders van een tweejarig meisje de schrik van hun leven gekregen. Het koppel wilde op vrijdagavond lokale tijd (zaterdagochtend in Nederland) wat bij de plaatselijke McDonald's bestellen, maar zag toen dat hun dochter aan een gevonden condoom sabbelde. De condoom zag er volgens de ouders 'gebruikt' uit.

De vrouw zegt tegen het Australische 10daily dat haar dochter de condoom waarschijnlijk had gevonden op een stoel in de McDonald's. „Ik ben ontzettend boos en misselijk", vertelt de vrouw. „Ik heb niet meer geslapen. Ik voel me ongelofelijk schuldig dat ik haar überhaupt naar McDonald's heb meegenomen."

Nadat het gezin naar de dokter was gegaan, adviseerde hij om terug te gaan om de condoom op te halen. Zo konden ze hem bij het ziekenhuis laten testen. De moeder vertelt echter dat het personeel weigerde haar het condoom te geven. „Wat als hij besmet is met een soa en mijn dochter hem dan krijgt? We moeten nog twee maanden wachten voordat we bij haar een bloedtest kunnen afnemen."

Onderzoek

Een woordvoerder van de fastfoodketen zegt tegenover het medium WAtoday dat McDonald's op dit moment onderzoek doet naar het incident. Verder zou de condoom al naar het ziekenhuis zijn gebracht door een werknemer.

„Het spijt ons heel erg dat dit is gebeurd, we nemen incidenten als deze erg serieus. Hygiëne en veiligheid zijn onze grootste prioriteiten en we zorgen ervoor dat de manager van dienst elk halfuur zijn route loopt. Bij deze route loopt de manager door het hele restaurant en checkt hij alle gebieden." Hoe de manager van dienst een condoom over het hoofd heeft kunnen zien, is niet bekend.