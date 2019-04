1 april! Om deze grappen konden wij lachen

Het internet is niet te vertrouwen op de eerste dag van april. Veel bedrijven wachten op deze grappendag om volgers en publiek iets wijs te maken wat niet waar is. Welke grappen waren nu het leukst? Metro zocht de leukste zeven uit.

Koop een eenhoorn

Tot nu toe leken ze niet te bestaan, maar ze zijn er toch, eenhoorns! Ze zien er alleen wel even wat anders uit dan we denken. Koeienfokker CRV fokt stieren met één hoorn. De Delta Unicorn “is vooral interessant voor melkveehouders die hun dieren niet willen onthoornen. Het hoorntype Unicorn is door onze fokkerijspecialisten in de VS opgespoord. Delta Unicorn is vanaf vandaag beschikbaar in onze webshop, selecteer op type Unicorn.”

Luchtverfrisser met popcorngeur

Geniet jij ook zo van de popcorngeur die je uit bioscopen tegemoet komt? Er leek even goed nieuws te zijn, bioscoopketen Kinepolis kondigde namelijk een luchtverfrisser met popcorngeur aan. Maar zoals altijd rond deze dagen zag men het iets te rooskleurig in: het ging natuurlijk om een 1 april-grap.

Beyonce’s nieuwe album

Het zou niet de eerste keer zijn dat Beyoncé zomaar een album uitbrengt. De tweet van Last.fm, een website die je persoonlijke muziekstatistieken bijhoudt, moet de fans van Bey als muziek in de oren hebben geklonken. De website maakte zelfs een afbeelding waarop nieuwe muziek van Queen B er echt leek te zijn. Klikkers op de link kwamen terecht bij het nummer April Fool’s van Aretha Franklin.

Abonnement op een goudvis

Elke week verse bloemen, altijd vers fruit of een kledingabonnement, je kunt het zo gek niet verzinnen. Sprout, een magazine die veel over startups schrijft, besloot zelf een startup te lanceren: Wegwerpvis. Iedere week krijg je een kersverse vis op kantoor en de oude spoel je gewoon door. Ambassadeur van de startup is Bas Haring en oud-politicus Gerrit Zalm krijgt de eerste vis aangeboden.

Zijwieltjes voor dronken fietsers

Wie geregeld met een borrel teveel op de fiets stapt, zal het wel eens hebben meegemaakt. Je coördinatie is wat minder, net als je reflexen en voor je het weet lig je naast je fiets. Goed nieuws, er komen namelijk zijwieltjes voor dronken fietsers! Er was vooral veel belangstelling onder jongeren, de zijwieltjes werden al 750 besteld. Helaas gaan ze niet binnenkomen, het betrof een 1 april-grap.

Nieuw werk voor Jody Bernal

Zijn nummer Que Si, Que No leverde Jody Bernal niet alleen een monsterhit op, het levert hem ruim vijftien jaar later nog steeds werk op. Voor Tikkie gaat hij namelijk aan de slag als deurwaarder. Die ene vriend of vriendin die je Tikkie telkens niet betaalt, daar kun je Bernal op afsturen. Hij blijft zijn hit zingen tot de wanbetaler toegeeft en jou eindelijk je geld overmaakt.

Alcoholvrij biercafé

De afgelopen maanden kwamen er steeds meer fantastische alcoholvrije bieren op de markt. In Arnhem kun je ze straks allemaal drinken, lezen we op de Facebookpagina van Waar Smaak Lokaal Arnhem. Op ieder moment van de dag kun je daar lekker tanken zonder katslam naar huis te gaan. Handig, heb je de niet bestaande zijwieltjes ook niet nodig. Dat dit bericht op 1 april werd gepubliceerd, is wellicht goed nieuws voor degenen onder ons die wel graag alcohol in hun goudgele rakker hebben.