1 april ‘kikker in je bil’ niet meer van deze tijd

Het is weer 1 april, ook wel: dé dag om eens twee keer na te denken over alle informatie die tot je komt. Vooral bedrijven gaan nu steeds meer met de grappendag aan de haal, waarbij de uitvoering met het jaar geloofwaardiger lijkt te worden.

Knappe kop die nog nooit in een 1-aprilgrap is getuimeld. Tuurlijk: sommige zie je van heinde en verre aankomen, maar daar tegenover staat er altijd één die je niet voorzien had. Da’s niet zo gek ook: door de inzet van social media kunnen grappen tegenwoordig niet alleen snel, maar ook goed verspreid worden. Neem opticien Specsavers, die in 2017 een speciale actiesite (!) bouwde om mensen wijs te maken dat er een ‘autoruit op sterkte’ op de markt zou komen. Er waren toch nog flink wat mensen die de interesseknop indrukten, wat begrijpelijk is: alleen balen dat ’t allemaal nep was.

Startmoment

Wat jammer is: het is tot op de dag van vandaag nog steeds onduidelijk vanaf welk moment we elkaar op de hak zijn gaan nemen. In Nederland wordt de inname van Den Briel door de Watergeuzen op 1 april nog weleens als aanleiding genoemd – daar komt het rijmpje ‘op 1 april verloor Alva zijn bril’ dan ook vandaan. Maar hoe het dan precies met de rest van de wereld zou moeten zitten, waar de dag net zo goed ‘gevierd’ wordt, is onduidelijk. Historici trekken in sommige onderzoeken vergelijkingen met grappenfeesten uit de klassieke oudheid, het oude India of Middeleeuwse narrenfeesten, maar echt bewijs is daarvoor nooit gevonden.

Spaghettibomen

Dat media aan de slag gaan met de dag, is niet nieuw: de BBC wist in 1957 z'n kijkers al wijs te maken dat er in Zwitserland spaghettibomen groeiden, en de NOS verkondigde in 1960 (mét succes) dat de toren van Pisa zou zijn omgevallen. Zulke grappen zijn vandaag de dag natuurlijk bijna niet meer te realiseren (tik op Instagram Pisa als locatie in, en je ziet direct dat-ie nog gewoon rechtop staat), wat wellicht verklaart waarom bedrijven, in tegenstelling tot mediapartijen, nu juist wél gretig gebruik maken van de dag. Het internet staat aan hun zijde, waar je alles zo geloofwaardig kan maken als je zelf wil.

Ook dit jaar trekken bedrijven weer alles uit de kast: zo promootte Aldi de afgelopen dagen ‘Schultenfrau’, wat ‘bier voor echte vrouwen’ zou zijn, en kwam chipsmerk Croky met ‘pepermuntchips’ op de proppen. Daarbij wil HEMA vanaf ‘begin april’ (toevallig!) een speciaal dierenpark openen, waar je een tompouce kan opeten naast een panda, en zou Remia de naam ‘Fritessaus’ spoedig aan willen passen naar, jawel, patatsaus. En dan is daar ook nog TUI, dat binnenkort wel een héle spannende vakantie op de markt brengt: TUI Tempation Reizen (ja, echt).

Eigen basisschool

Creatief is het allemaal, maar al te geloofwaardig niet direct, al brengen sommige bedrijven hun volgers wel héél erg aan het twijfelen. Zo stuurde YoungCapital vorige week een persbericht de deur uit - het uitzendbureau zou graag een eigen basisschool willen openen. Dat bericht liet niet direct alarmbellen rinkelen (wij namen het zelfs over in deze krant) omdat de onderneming eerder een eigen hbo-opleiding oprichtte. Bovendien gebruikte YoungCapital de termen 'maandag' en '1 april' niet in het persbericht. Daardoor werd het eerder een grap dan een 1 april-grap. Alleen de vakken zijn in dit geval wat eh, ongewoon: zo zouden jonge kinderen Chinees en les in ‘influencen’ en mindfulness krijgen. Op het moment van schrijven houdt het uitzendbureau nog steeds het nieuws vast – ze zouden in gesprek zijn met investeerders die geloven in ‘beter onderwijs’, aldus een klantenservicemedewerker op Twitter. Tóch kon niemand binnen het bedrijf ons telefonisch te woord staan over de kwestie. Of het waar is of niet, moest maandag maar blijken.

Emoji's voor blinden

Een handjevol geslaagde 1april-grappen uit het verleden: