Zorg en klimaat belangrijke thema's voor kiezer

Veel mensen die de afgelopen weken de StemWijzer hebben ingevuld, vonden klimaat en zorg belangrijke thema’s. Bij het invullen van de stellinglijsten gaven veel mensen extra gewicht aan de onderwerpen.

Wie de lijst invulde, kon aangeven welke onderwerpen hij belangrijk vindt zodat daar rekening mee werd gehouden in de uitslag van de StemWijzer. Vooral de thema’s duurzaamheid, jeugdzorg en eenzaamheid kregen vaak meer gewicht. Cultuur en regionale media vonden kiezers dit keer minder belangrijk.

Zeven provincies

De StemWijzer was in zeven provincies beschikbaar. Volgens ProDemos, de maker van de StemWijzer, is de kieshulp bijna 2,4 miljoen keer ingevuld. Dat is twee keer zoveel als bij de verkiezingen van vier jaar geleden. Toen was de StemWijzer zelfs in tien provincies in te vullen. In Zuid-Holland werd de kieshulp het meest ingevuld, namelijk ruim 600.000 keer.