Zin in overzees avontuur op Ibiza van het noorden?

Texel wil vergrijzing en groeiend personeelstekort tegengaan met de Texel Academy: leren, wonen en werken op het Waddeneiland voor minimaal een jaar. „We hopen natuurlijk dat mensen langer blijven.”

Expeditie Texel

Het klinkt als een modern horecasprookje: gin en bier leren maken bij lokale brouwers, zelf kokkels vangen, op jacht met een professionele jager, ervaring opdoen in een sterrenrestaurant en dat allemaal op een eiland dat bekendstaat om de mooiste stranden en zelfs in de top 10 van de Lonely Planet belandde. Op de Texel Academy wordt het allemaal werkelijkheid voor zo’n veertig deelnemers die volle bak zin hebben in een eilandavontuur én het selectieweekend komende mei a.k.a. Expeditie Texel hebben doorstaan.

Iemand moet het doen

Zo’n 1, 2 miljoen toeristen strijken jaarlijks neer op het populaire Waddeneiland. Ze vormen de grootste inkomstenbron voor de eilanders en zorgen voor veel werkgelegenheid. Maar het groene eiland is aan het vergrijzen en vooral in de horecazaken groeit het personeelstekort. Tijd voor actie, dacht ondernemer Peter Bongaards die Texel weleens Ibiza van het noorden noemt. ,,Het is allesbehalve een saai eiland.” Met een formaat van 7 bij 27 kilometer is Texel ook nog eens zelfvoorzienend. ,,We hebben echt niet alleen maar schapen, maar ook rund en varken, of asperges en gin. Sterker nog: al zouden we zijn afgesloten van de rest van de wereld, we redden ons wel.” Hij houdt er helemaal niet van om op te scheppen, zegt hij bijna verontschuldigend, ,,maar Texel is wel echt uniek.”

Texel, je bent er zo, luidt zijn tweede slogan. Dat heeft hij aan den lijve ondervonden toen hij 25 jaar geleden vanuit Veghel de ‘grote oversteek’ maakte. Zijn intentie was een klein viszaakje over te nemen, maar intussen kan Bongaards dé visspecialist van het eiland worden genoemd met verschillende zaken en 73 man in dienst. Hij levert onder andere aan de Texelse horeca en het is daar waar hij een paar jaar geleden hoorde over het groeiende personeelstekort. Hij is het type aanpakker en samen met een aantal ondernemers richtte hij Stichting Texel Academy op, waarvan hij voorzitter is.

Visondernemer Peter Bongaards is een van de drijvende krachten achter de Texel Academy. Hoe hij Texel noemt? Ibiza van het noorden. Of Texel, je bent er zo.

Pilotgroepje

Het contact met de gemeente en alle ondernemers is meer dan goed, ,,in de breedste zin is het eiland klaar om dit aan te pakken en de nieuwe bewoners voor tenminste een jaar welkom te heten.” Natuurlijk hopen ze allemaal dat ‘de nieuwen’ langer blijven. Dat ze de liefde op het eiland vinden, een gezin gaan stichten en nooit meer weggaan. ,,Ja, dat zou het mooiste zijn”, droomt Bongaards, die hier zelf ook de liefde heeft gevonden, al even weg. ,,Maar we verplichten niemand daartoe, hoor. Laat ze eerst maar eens komen kijken en proeven.” Ze zijn afgelopen jaar gestart met een klein select pilotgroepje bestaande uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Ze hebben dan wel allemaal wat extra begeleiding nodig, maar willen het ook allemaal heel hard. Het is heel gaaf om te zien dat ze voor het diploma gaan en velen hier ook echt willen blijven.” Dit jaar is er een reguliere inschrijving, ,,maar we sluiten niemand uit.”

Je kunt je hier ontplooien. Je hebt baangarantie. De stichting betaalt het inschrijfgeld. Hij somt het bijna staccato op, totdat hij bij de andere redenen om je aan te melden voor de Texel Academy komt. ,,Texel is relaxed. Je kunt de drukte opzoeken, maar de rust is er ook. Het wordt hier’s nachts veel donkerder dan aan vaste wal en het is een veilige omgeving, met de mooiste stranden.” De enthousiaste visondernemer is niet meer te stoppen. ,,Je kunt hier na je werk meteen in de vakantiesfeer komen. Geen stoplichten, geen files en binnen een kwartier zit je met een goudgele rakker met een schuimkraag bij een strandtent. En had ik al gezegd dat we de mooiste stranden hebben?”

Harde werker Parveen

Parveen Sobnath is een van de allereerste studenten aan de Texel Academy en hij begint zijn draai te vinden. ,,Ik woon sowieso nog tweeënhalf jaar op Texel.”

Brownies gemaakt, vis en vlees schoongemaakt, tartaar gesneden: triple check. Hij draait er beide handen niet voor om. ,,Ik heb al veel gedaan vandaag.” Parveen Sobnath is een van de allereerste pilotstudenten van de Texel Academy. Hij heeft even pauze van zijn werk en vertelt over zijn Texelse avontuur. Tot zes maanden geleden had de Terneuzenaar met Hindoestaanse roots nog nooit een stap op het eiland gezet, intussen al wel gauw zo’n twee miljoen. Zijn eerste indruk van Texel? ,,Wel gezellig, ik kreeg meteen het vakantiegevoel.” Maar het is niet zo dat hij lui achterover met een cocktail in zijn hand op een strandstoel plofte. Handen uit de mouwen, verstand op honderd en gaan met die Texelse banaan. Twee dagen per week gaat hij naar school -het ROC-, vier dagen werkt hij bij Boutique Hotel Texel. ,,Ik vond het best wel spannend in het begin, had er geen idee van of ik het kon of het vol zou houden.” Het is namelijk zijn eerste echte baan, ,,ik heb hiervoor een heel ander leven geleid, laat ik het daarop houden.”

Hij heeft het naar zijn zin in de keuken van het hotel en leert elke dag bij. Het gaat zo goed, dat hij na dit jaar niveau drie gaat doen, ,,ik woon dus sowieso nog tweeëneenhalf jaar op Texel.” Helemaal geen straf. Het is niet zo dat hij zich al helemaal thuis voelt, -,,het is toch wel even wennen op zo’n nieuwe plek”-, maar hij gelooft wel dat dat steeds meer gaat komen. De Texelaren vindt hij vriendelijk, ,,ze maken vaak even een praatje en staren me tenminste niet aan, het is niet zo dat er verder heel veel buitenlanders op het eiland wonen.”

Al is Parveen graag op zichzelf, het contact met klasgenoten en collega’s is goed. Het is geen jongen van duizend woorden, maar dat hoeft hier ook niet. Af en toe een drankje na werk, ,,en verder vind ik het fijn om thuis te komen en even niets te hoeven.” Geen afleiding -,,al is er genoeg te doen hier, als je wil”, geen verleiding, wel een mooie opleiding. Het leven is goed,op Texel. ,,Het is gewoon een leuk eiland, maar nu moet ik weer verder, hoor.” Zijn pauze is nu echt voorbij, de pannen en potten roepen weer. Er staat preischotel op het menu.

Over Texel Academy

Met de oprichting van de Texel Academy slaan Texelse ondernemers de handen ineen om het groeiend personeelstekort op het eiland terug te dringen. De werkgevers willen investeren in de arbeidskrachten die het nodig heeft. De Texel Academy biedt leerlingen uit het hele land een bijzondere horecaopleiding en bovendien betaalbare woonruimte en een baangarantie. Op 7 september worden 40 deelnemers die de selectieprocedure (‘Expeditie Texel’) hebben doorstaan, verwelkomd op de campus. Voor de duur van een jaar zijn zij direct onderdeel van de Texelse gemeenschap waar wonen, werken en leren hand in hand gaan.