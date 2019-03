Zaterdagavond gaat wereldwijd het licht een uur uit

Vanaf de Erasmusbrug, Eiffeltoren, Kremlin tot aan het Sydney Opera House: in 180 landen doen mensen en bedrijven zaterdagavond alle elektrische apparaten uit voor een uur tijdens Earth Hour. Daarmee geven zij van 20.30 tot 21.30 lokale tijd een signaal om aandacht te vragen voor de impact van ons energieverbruik op het klimaat. Ook worden er in het hele land bijzondere activiteiten georganiseerd tijdens Earth Hour.

Plekken in Nederland waar het licht uit gaat

In Nederland is het nationale switch-off moment in Amsterdam bij de A’DAM Toren. Voordat de lichten uit gaan kleurt de A’DAM Toren speciaal voor Earth Hour Groen. Ook de Magere Brug en Koninklijk Paleis Amsterdam hullen zich een uur in het donker, net zoals de Rotterdamse Erasmusbrug, de Euromast en Hotel New York. In Utrecht gaan de de lichten van de Domtoren uit, in Deventer de Waag en in Tilburg de schouwburg en de concertzaal. In heel het land worden er bijzondere activiteiten georganiseerd van dineren bij kaarslicht, sfeervolle wandelingen of levend Cluedo spelen in Emmen.

Parijs tijdens Earth Hour. Foto: WWF

Waarom doen we massaal het licht uit op 30 maart?

Earth Hour is in 2007 in Sydney begonnen als kleinschalige actie om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Inmiddels is Het Wereld Natuur Fonds de drijvende kracht achter Earth Hour en is de actie in de jaren daarna uitgegroeid tot ’s werelds grootste beweging voor bescherming van de natuur. Met een simpel gebaar geven miljoenen consumenten, bedrijven en gemeentes op hetzelfde tijdstip een signaal af dat ze zich zorgen maken over de toekomst van onze aarde. Een grote bedreiging voor de natuur op aarde is klimaatverandering. Dat zie je op de kwetsbare Noordpool waar het zee-ijs in rap tempo smelt, of bij koraalriffen die verbleken en afsterven. Veel dieren gaan hierdoor een onzekere toekomst tegemoet. Door mee te doen aan Earth Hour laat je zien dat jij je hier ook zorgen over maakt.

Ook in New York gaat het licht uit. Foto: WWF

Begint in de Stille Oceaan

Earth Hour begint altijd op de kleine eilandstaten in de Stille Oceaan en komt als eerste in Australië (Sydney) aan bij een grote stad. Het duurt 24 uur - rondje aarde - en door alle tijdzones. Wereldwijd doen duizenden iconische gebouwd zoals het Sydney Opera House, Tokyo Sky Tree, Shanghai Tower, Burj Khalifa, Acropolis, Colosseum, Eiffel Toren en de London Eye mee.

Zelf energie besparen?

Een uur het licht uit doen is een goed begin, maar we begrijpen dat je zelf misschien iets wilt doen waar je op de lange termijn structureel energie mee kunt besparen. Beter voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee! Metro heeft samen met energievergelijkingssite Easyswitch.nl een aantal tips op een rij gezet:

A+++

Apparaten van acht jaar en ouder (van drogers en wasmachines) slurpen energie. Een oude koelkast overnemen kan in eerste instantie een goede deal lijken, maar deze prijs betaal je uiteindelijk terug via je energierekening. Wat je beter kan doen? Let bij de aanschaf van een nieuwe koelkast of wasmachine op het A+++ label.

Douchetimer

Een warme douche of bad is heerlijk. Maar warm water is 50 keer meer belastend voor het milieu dan koud water. Gemiddeld gebruik je 50 liter water per douchebeurt. Een snelle rekensom leert ons dat je per douchebeurt ongeveer dertig cent kwijt bent. Dit betekent dat één persoon 110 euro per jaar en 18250 liter(!) water kwijt is voor het douchen alleen. Schaf voor een paar euro een douchetimer aan en zet deze op vijf minuten. Hiermee bespaar je niet alleen veel water, maar ook energie.

Foto: Pexels

Schakelaars

Een handige manier om sluipverbruik van apparaten in stand-by te voorkomen is door schakelaars aan te schaffen. Door op de aan/uit knop in te drukken nemen de stekkers geen stroom meer af.

Koud wassen

In principe kun je prima op 30 graden wassen (met uitzondering van hele vieze was). Op 30 graden wassen, in plaats van op 40, levert een energiebesparing van 26 procent op.

De waterkoker

Misschien heb je er niet bij stilgestaan, maar de waterkoker is een van de meest energieslurpende apparaten in huis. Zin in een kopje thee? Doe in de waterkoker precies genoeg water voor dat ene kopje. Meer water koken dan nodig is, kost een hoop energie. Kies bij het aanschaffen van een waterkoker voor een hoger vermogen, dat is goedkoper in gebruik.