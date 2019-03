YoungCapital start basisschool: zelf pauze bepalen

Geen aap, noot mies, maar QWERTY en vakken als aardrijkskunde en schrijven zijn er verleden tijd. Recruitmentspecialist YoungCapital start per september 2019 YoungCapital Junior: een toekomstbestendige vorm van basisonderwijs.

Na een succesvolle pilotklas in Hoofddorp met tien kinderen gaat YoungCapital Junior, zoals het basisonderwijs heet, vanaf september officieel beginnen. „Het reguliere onderwijs is ontzettend verouderd”, meent Rogier Thewessen, medeoprichter van YoungCapital Junior. „In het huidige basisonderwijs leren kinderen vaardigheden die niet meer relevant zijn voor later. Daar willen wij verandering in brengen.”

En dus gaat de school vakken geven als: blind typen en Google Maps, waarmee aandacht wordt besteed aan de ontwikkeling van soft skills. Ook zullen er 'spirituele' offline-vakken worden gegeven zoals mindfulness en yogales. Keuzevakken zijn: programmeren, influencen of Chinees.

Growth mindset

Het is niet de eerste keer dat YoungCapital zich bezighoudt met onderwijs. In 2018 kwam zij al met een eigen hbo-opleiding software development. „De basis is ontzettend belangrijk”, aldus Thewessen. „Jong geleerd, is oud gedaan. Wij geloven dat je álles kunt leren, als je maar wilt en ervoor werkt. Deze growth mindset willen we kinderen zo vroeg mogelijk meegeven, want we zien dat deze doorslaggevend is voor succes in het leven.”

De school schaft pauzes af, zodat leerlingen zelf het initiatief nemen. „Kinderen kunnen prima zelf bepalen wanneer ze even ontspanning nodig hebben. Zo leren ze zelf hun grenzen aangeven. Heel belangrijk in de huidige, veeleisende maatschappij.” Ook is feedback van de leerlingen belangrijk, daarop wordt het lesprogramma aangepast en zien de leerlingen dat hun mening telt.

Leraren verdienen beter

YoungCapital Junior wordt op dit moment betaalt door het YoungCapital Fund en heeft winst maken niet als doel. Wel is ze hard op zoek naar investeerders die geloven in de toekomstbestendige vorm van basisonderwijs. „Niet alleen de kinderen, maar ook leraren verdienen beter. We zetten een streep door hun administratielast en bieden een aantrekkelijk salaris. Het wordt tijd dat het lerarenvak weer het respect krijgt dat het verdient. Op deze manier hopen wij het basisonderwijs voorgoed te veranderen.”

De opleiding gaat van start in het schooljaar van 2019. De open dag vindt plaats op 8 mei.