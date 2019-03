Wolfdeskundigen: Wolf gaat niet naar Hoge Veluwe

Wolfdeskundigen in de provincie Gelderland hebben laten weten dat de wolven die zich in Nederland op de Veluwe hebben gevestigd, het Nationaal Park De Hoge Veluwe links zullen laten liggen.

Rondom dat park staan hoge hekken met enkele doorgangen voor wild. Wolven zullen die doorgangen echter niet op gaan zoeken, omdat er rond het park voldoende bossen zijn waar zij op prooien kunnen jagen.

Vangen of afschieten

Gelderland publiceerde dinsdag een kaart van het leefgebied van de wolf. De kaart is gemaakt op basis van ervaringen met wolven in Duitsland. Daarnaast hebben wetenschappers van Wageningen Environmental Research, een instituut van de Wageningen Universiteit, het gedrag van de wolf op de Veluwe bestudeerd.

De Hoge Veluwe is niet te spreken over de terugkeer van de wolf, omdat die de moeflons in het park zou kunnen opeten. Een moeflon is een bepaald soort schaap. Volgens parkdirecteur Seger baron Van Voorst tot Voorst is er al een wolf gefotografeerd in het park. „Dat dier was ook meteen weer weg, maar ze kunnen dus wel naar binnen.”

Van Voorst tot Voorst wil wolven zo nodig kunnen vangen of afschieten. Dat is nu streng verboden, want de wolf is een beschermd dier. De parkdirecteur is in Europa aan het lobbyen voor een ander wolvenbeleid, zegt hij.

Leefgebied

Gelderland gaat er vanuit dat zich twee wolvinnen hebben gevestigd op de Noord- en de Midden-Veluwe. Bij de wolvin op de Noord-Veluwe zwerft ook een mannetje rond. Het leefgebied van de dieren strekt zich uit van de A28 in het noorden via Putten en Apeldoorn naar het zuiden, vlak boven Arnhem. De provincie gaat een wolvencommissie met dierenhouders en natuurbeheerders instellen. Die gaat nadenken over wolfwerende maatregelen en over een preventieplan.