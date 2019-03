Wielrenner Bas fietst langs alle Eredivisiestadions

Van PEC Zwolle tot Ajax, 1500 kilometer trappen. Die route legt Bas Tietema vanaf zondag in een week tijd af voor het Fonds Gehandicaptensport.

Okay, hij is wielrenner. Maar dan nog. Bas Tietema (24) begint zondag in het voetbalstadion van PEC Zwolle aan de Als1team Challenge. Zo vraagt hij als ambassadeur aandacht en hoopt hij veel geld binnen te halen voor het Fonds Gehandicaptensport. Omdat hij ziet wat sporten betekent voor zijn zusje Iris (19) die het Syndroom van Down heeft, gaat hij de uitdaging aan: 1500 kilometer fietsen in zeven dagen en onderweg alle achttien Eredivisiestadions aan doen.

Parijs-Roubaix

Wat is je status als wielrenner op dit moment?

Ik rijd als semiprof in de Topcompetitie, de hoogste landelijke wielercompetitie. Eigenlijk was ik voetballer bij PEC Zwolle, maar na een afgescheurde kruisband ben ik gaan wielrennen. Dat ging goed. Ik won snel wedstrijden en belandde bij de BMC beloftenploeg. Mijn derde plaats in de belofteneditie van Parijs-Roubaix was een superstart. Door gezondheidsklachten heb ik wat stapjes teruggezet, maar ik ben nu weer lekker bezig.

De Matthijs van Nieuwkerk-vraag: wat zat je, waar was je, wat dacht je toen je de Als1team Challenge besloot te doen?

In mijn BMC-tijd werd ik al gevraagd om ambassadeur van het Fonds Gehandicaptensport te worden. Iedereen heeft wel binding met een bepaald doel. Door mijn zusje en de passie voor wielrennen vond ik mijn doel al snel. Ambassadeur zijn vind ik mooi, maar ik wil wel echt iets doen. Ik heb clinics gegeven en ben actief op het bureau van het Fonds. Met collega’s was ik bezig aan de collecteweek en toen bedachten we het evenement met wielrennen. We tekenden het logo van het fonds op een landkaart en zagen dat de voetbalstadions min of meer op de route lagen. Voetbal is de grootste sport, ook op het gebied van G-sporten. Wielrennen en voetbal zijn we gaan koppelen. Het begon met promotievideo in Johan Cruijff Arena. Dat was een kickstart, waarna alle clubs gingen meedoen. De ene club geeft de alleen de locatie, andere clubs regelen van alles tot fondsenwerving aan toe. Helemaal top.

Een belevenis

Wat doet jouw zusje Iris voor sporten?

Dansen en gym.

Wat betekent sporten voor haar?

Vooral plezier. Altijd als zij aan wedstrijden en trainingen meedoet, is het voor haar een belevenis. Buiten dat is ze hartstikke fit. Voor haar leven is het belangrijk, ze beleeft heel veel vreugde aan sporten.

Bas met zijn zusje Iris.

En voor haar en anderen ga je ‘even’ 1500 kilometer fietsen…

Ach, elke dag ruim 200 kilometer. Kom maar op, haha.

Zwaar wordt het wel

Zie je er tegenop?

Nee, niet echt. We hebben hard gewerkt in de voorbereiding. Daar beleef ik veel plezier aan. Met een klein team zijn we begonnen, maar de beleving is en wordt groot. Ik kijk er naar uit, maar zwaar wordt het wel. Zeker als ik een dag alleen maar tegenwind heb. De weersvoorspellingen zijn echter goed. Dat is prachtig voor het evenement en de mensen die willen aansluiten en meefietsen. Daarvoor kun je je nog aanmelden op Als1team.nl.

Wat is het verhaal achter je stempelkaart?

We hebben een stempelkaart met de stadions ontworpen. Alle sporten en handicaps worden onderweg in het zonnetje gezet. Allerlei sporters zullen in en bij de stadions over hun sport vertellen en mij de nodige stempels geven.

Wanneer is je Als1team Challenge geslaagd?

Ik bekijk het tweeledig. Ik vind het mooi dat we de gehandicaptensport op de kaart kunnen zetten en een extra boost kunnen geven. Ik hoop dat iedereen fantastische dagen beleeft, van vrijwilligers, lokale sporters tot aan de mensen die meedoen. En qua opbrengst? De donaties overtreffen de verwachtingen al, maar een doel of indicatie over wanneer het geslaagd is heb ik niet.

Finish je weer in Zwolle zaterdag?

Nee, ik kom aan in de Johan Cruijff Arena. Het logo dat ik fiets moet wel kloppen hè? En het kantoor van het fonds is in Amstelveen, dus eigenlijk fiets ik naar huis.

Blij met Bas

Jiske Griffioen is werkzaam bij het Fonds Gehandicaptensport. Zelf was zij een succesvol rolstoeltennisster met een goed gevulde erelijst: twee maal goud tijdens de Paralympische Zomerspelen 2016 in Rio en zilver in 2008 in Beijing met Esther Vergeer. In het enkelspel won zij de grand slams Australian Open (2x), Wimbledon en Roland Garros.

Wat vind je van de actie van Bas?

Het Fonds is superblij met zo’n ambassadeur. Bas heeft het vrij druk, maar hij wil meer betekenen en denkt dat hij als ambassadeur meer kan doen. Toen zijn we op het idee van de fietstocht gekomen. Hij roept dan meteen: gaan we doen!

Belemmeringen en drempels

Wat is het belang van de actie voor de gehandicaptensport?

Het belang is dat we verhalen over gehandicaptensport kunnen delen en onder de aandacht van de Nederlandse bevolking brengen. Die gaan ook over belemmeringen en drempels en waarom ons werk dus noodzakelijk is. Verder gaat het om een stukje fondswerving. Wat we heel erg hopen is dat iedereen een leuke dag of week heeft en dat volgend jaar een tweede editie mogelijk is.

Heeft de actieweek een doel, bijvoorbeeld een streefbedrag?

Eigenlijk gaat het meer om de aandacht en het leuke event. We hopen een mooi bedrag op te halen, maar de eerste keer is dat moeilijk in te schatten. We maken amper kosten gelukkig, heel veel mensen werken belangeloos mee. Dus elke donatie gaat naar het goede doel.

De route die Bas gaat afleggen.

Actie steunen

Bekende Nederlanders fietsen met Bas Tietema mee om zijn actie te steunen. Onder anderen schaatser Koen Verweij, acteur en presentator Eric Corton, hockeyer Bob de Voogd, tv- en radiopresentator Herman van der Zandt, handbiker Jetze Plat en journalist Frits Barend fietsen een etappe mee. In de aanloop naar de Challenge hebben onder meer wereldkampioen baanwielrennen Kirsten Wild en hockeyer Robbert Kemperman promotiefilmpjes voor de ‘actiefietser’ gemaakt. Deze zijn te vinden op het Tietema’s Youtube-kanaal.