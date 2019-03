Weerman hield betoog mesmoorden, neef doodgestoken

De VVD onderzoekt beschuldigingen van belangenverstrengeling aan het adres van senator Anne-Wil Duthler. Dat bevestigt een woordvoerder van de regeringspartij na een bericht van de NOS.

Duthler was al eerder in opspraak omdat zij haar positie als lid van de Eerste Kamer zou hebben gebruikt om haar eigen zakelijke belangen te dienen. Directe aanleiding voor fractievoorzitter Annemarie Jorritsma om dat te laten onderzoeken, is een recente publicatie over haar in zakenblad Quote.

De VVD is er niet meer geheel gerust op dat Duthler haar lidmaatschap van de Eerste Kamer en haar zakelijke activiteiten strikt gescheiden houdt. Er is sprake van een ,,spanningsvol beeld'', laat de partij in een verklaring weten. ,,Dat willen we graag helder krijgen.''