We drinken gemiddeld vijf glazen water per dag. Dat klinkt misschien als veel, maar de aanbevolen hoeveelheid is zeven glazen. Maar vijftien procent drinkt voldoende water, terwijl vijftig procent denkt dat te doen. Dat blijkt uit onderzoek van Menzis onder 10.000 Nederlanders.

Lichaamstemperatuur

Het drinken van genoeg water is cruciaal, benadrukt diëtiste Natalia Ruiz Oud van platform MyDailyLifestyle. „Water heeft veel functies. Het opnemen van voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Maar het zorgt er ook voor dat de lichaamstemperatuur op peil blijft. Op het moment dat je te weinig drinkt ga je je vermoeiender voelen. Dus genoeg water drinken is cruciaal voor je algehele gezondheid."

Daarnaast zijn er nog een paar ander gevolgen. Je lichaam bestaat voor het grootste deel (bij volwassenen 55 tot 60 procent) uit water. Wanneer je niet genoeg drinkt bestaat er kans op uitdroging. Uitdroging leidt vervolgens weer tot een verminderde concentratie. Daarnaast hebben je nieren veel vocht nodig, zo kan je alleen afvalstoffen uitscheiden als je voldoende vocht drinkt.

Hoeveel water moet je drinken?:

Vergeten

Toch blijken veel mensen gewoon te 'vergeten' om genoeg water te drinken. 35 procent geeft dit als reden aan. „Er is niet één oplossing om voldoende water te gaan drinken", aldus Jeroen Pronk van Menzis SamenGezond. „We willen Nederland bewuster maken van het belang van voldoende water drinken. Maar vooral ook actief helpen om dat aantal glazen water per dag echt te halen."

„Wanneer je denkt uit te drogen, is er gelukkig een makkelijke manier om dat te zien", zo legt Ruiz Oud uit. „Als je in de huid op de rug van je hand knijpt en die schiet na het loslaten niet direct terug, dan heb je waarschijnlijk te weinig gedronken." Andere trucjes: „'s Avonds moet je plas helder van kleur zijn, denk aan bijvoorbeeld de kleur van een glas witte wijn. 's Ochtends is het vaak geler omdat je lichaam dan de hele nacht gewerkt heeft om de stoffen af te voeren."

Dagboekje

Een tip om te zorgen dat je voldoende drinkt, is het bijhouden van een soort dagboekje, zegt Ruiz Oud. „Dan valt het vaak tegen hoeveel je drinkt. Verder moet je er rekening mee houden dat wanneer je gaat sporten en wanneer het warm is, je meer water nodig hebt. Je gaat merken dat je minder geconcentreerd bent of vermoeider wordt."

Overigens hoeft het niet per se water te zijn. „In principe tellen alle soorten van vocht, behalve dranken met alcohol, want dat onttrekt vocht. Toch hebben alle andere dranken ook hun nadelen. Zuivel, sapjes en frisdrank bevatten veel suiker. Koffie en thee bevatten cafeïne. Daarom is water drinken het beste."