Waarom liep het op Urk zo uit de hand?

Op Urk is de uit de hand gelopen ruzie het gesprek van de dag. „Hoe heeft zoiets kleins zo erg kunnen escaleren? En wat staat ons vrijdag te wachten? Het is schaamteloos wat er is gebeurd,” zegt René Romkes, woonachtig en werkzaam op Urk.

Een ruzie op Urk tussen twee jongeren is afgelopen maandag uitgelopen op een vechtpartij. Een aantal jongeren is een huis binnengedrongen en kwam daarbij in gevecht met de bewoners. Hierbij raakte een 36-jarige vrouw lichtgewond. De politie heeft een 14-jarige en 18-jarige Urker aangehouden op verdenking van mishandeling van de vrouw.

Conflict in relationele sfeer

De ongeregeldheden beginnen met een ruzie tussen twee jongens uit Urk. Het zou gaan om de 17-jarige Jan Willem en de 18-jarige Soufyan. Volgens de politie ging het om een ‘conflict in de relationele sfeer’. Op social media zijn printscreens van een WhatsApp gesprek verschenen tussen de twee jongens. De twee spreken af bij een snackbar om de ruzie uit te vechten. De Marokkaanse jongen vlucht de snackbar uit als blijkt dat er niet een, maar 15 tot 20 jongeren zich tegen hem keren.

Foto: ANP

De jongen wordt naar huis gebracht, maar een groep Urkse jongeren besluit naar zijn woning aan de Noorderpalen te gaan. Daar loopt de situatie volledig uit de hand. De jongeren gooien met stenen en vuurwerk en er worden brandjes gesticht. Een aantal jongeren slaagt erin de woning van de jongen met Marokkaanse achtergrond in te dringen en zijn moeder wordt tegen de grond gewerkt.

Ze raakt lichtgewond. Tijdens de rellen wordt ook een journalist van Omroep Flevoland belaagd. Hij wordt bekogeld met vuurwerk en er wordt een rookbom in zijn auto gegooid.

Wraak nemen

De Urker en Marokkaanse jongeren zouden via Whatsapp en Telegram virtueel contact houden over een mogelijke bijeenkomst op vrijdag. Metro heeft contact gehad met een anonieme bron die zich in beide appgroepen heeft weten te vestigen. Volgens deze bron zitten er zo’n 500 Marokkaanse jongeren in de Telegram groep en 250 jongeren in de Urkse appgroep. „De veelal Marokkaanse jongeren uit de Randstad willen wraak nemen omdat er een moeder is geslagen. Het zijn vooral mannen die in de groep zitten. Ook is er een appgroep met Urker jongeren.”

De anonieme bron zegt dat er continue racistische uitspraken worden gedaan en dat er wordt gedreigd met het meenemen van wapens en het gooien van varkensbloed. Eerder deze week heeft de politie al een 21-jarige man uit Urk aangehouden. In een video die rouleert op social media heeft hij een wapen vast en uit hij bedreigingen aan het adres van de Marokkaanse jongen.

Hoe heeft het zo kunnen escaleren?

„Kom je aan één Urker, dan kom je aan alle Urkers. Urkers zijn loyaal en dat mobiliseert zich tot groepsgedrag,” zegt Hans Cebras gemeente fractievoorzitter van het CDA. Hij noemt de situatie waarbij jongeren elkaar oplaaien verontrustend, maar benadrukt dat het niets heeft te maken met racisme. „Urk wordt nu weggezet als een racistisch dorp, maar er wonen juist verschillende nationaliteiten hier.”

Een andere bewoner die liever anoniem blijft legt uit dat er op Urk veel mensen wonen met een verschillende afkomst en dat gaat prima. „De meeste mensen op Urk zijn heel tolerant,” zegt een bewoner die liever anoniem blijft. „Hier is sprake van puberale razernij. De jongeren in de leeftijdscategorie 15 tot 20 jaar voelen zich uitgedaagd en gaan op strijderspad,” zegt Cebras. Hoe heeft het zo kunnen escaleren? „Tja, dat is gissen maar over het algemeen staan Urkers altijd voor elkaar klaar en ze laten zich niet beledigen.”

Dinsdagavond stond het op Urk blauw van de politieauto’s en op video’s is te zien dat het hele dorp is uitgelopen. „Urkers zijn nieuwsgierig. Veel Urkers hebben de auto gepakt en zijn naar de plek van de ruzie gekomen om te kijken wat er aan de hand is. Een soort ramptoerisme,” laat Romkes weten.

Foto: ANP

Over de situatie van vrijdag kan nog weinig worden gezegd. Eef de Vries, woordvoerder van de Gemeente Urk vertelt dat de gemeente en politie voortdurend aan het monitoren zijn. „We houden alle berichten op social media in de gaten. Daar waar nodig is worden voorzorgsmaatregelen genomen. Het is nog moeilijk in te schatten of er vrijdag echt iets gaat gebeuren.”

Ook de politie van Midden-Nederland laat weten dat ze de situatie nauwkeurig in de gaten houden. Een wijkagent heeft eerder via social media een oproep gedaan aan de ouders op Urk. „Weet u waar uw kind nu is??? Niet thuis? Zorg dat ze thuis komen! Dit is niet normaal!!

De namen van de anonieme bronnen zijn bekend bij de redactie.