Waarom houden wij de 737 MAX 8 niet aan de grond?

De Boeing 737 MAX 8 van Ethiopian Airlines is al enkele dagen in opspraak. China, Indonesië, de Kaaimaneilanden en Ethiopian Airlines hebben besloten de toestellen na de fatale crash van zondag, waarbij 157 mensen om het leven kwamen, aan de grond te houden. De Nederlandse maatschappij TUI vliegt ook met diezelfde toestellen. Zij hebben echter besloten te blijven vliegen met de 737 MAX 8. Waarom? En wat is een Boeing 737 MAX 8 precies voor een toestel?

Benno Baksteen, voorzitter van Dutch Expert Group Aviation Safety, vindt het besluit van onder meer China en Indonesië vrij ingrijpend: „Zoiets doe je eigenlijk alleen als je sterke aanwijzingen hebt dat er een probleem zit in de techniek of de software." Hij zegt dat je dat bij het ongeval van zondag echter niet ziet.

Zondag was niet de eerste keer dat een 737 MAX 8 neerstortte vlak na het opstijgen. In oktober, een half jaar geleden, stortte een vliegtuig van de maatschappij Lion Air, hetzelfde soort toestel, ook na enkele minuten neer. Dit toestel stortte in de Javazee, geen van de 189 inzittenden overleefden het incident.

Toen zorgde een defecte sensor ervoor dat de neus van het vliegtuig steeds naar beneden dook, is de voorlopige conclusie uit het onderzoek. Dit kwam omdat de sensor verkeerde informatie gaf over het vliegtuig. Tot wel 24 keer hebben de piloten geprobeerd het vliegtuig handmatig weer recht te krijgen, na elf minuten moesten ze opgeven en stortte het vliegtuig in de Javazee.

Toch veel verschillen

Op het eerste gezicht lijken de twee crashes op elkaar, maar er zijn toch verschillen. Benno Baksteen: „Er is al data van deze crash en daaruit blijkt dat, in tegenstelling tot de Lion Air vlucht, de verticale snelheid en de hoogte van het vliegtuig geleidelijk oplopen. Bij de Lion Air vlucht zaten daar erg veel wisselingen in." Tot nu toe lijkt het dus gewoon toeval dat er twee keer in een halfjaar zo'n ongeval gebeurt met het zelfde type vliegtuig.

„Daarnaast zijn piloten na het eerdere ongeval gebriefd over het probleem. Ze weten dat zo'n softwarefout kan voorkomen en weten dus ook wat ze dan moeten doen. Daar zijn ze voor getraind."

Milieuvriendelijke bestseller

De Boeing 737 MAX 8 verbruikt, ten opzichte van zijn voorganger, 14 procent minder brandstof. Het vliegtuig stoot daarnaast veel minder stikstofoxide uit, is efficiënter en biedt de passagier meer comfort. Het feit dat de nieuwe toestellen zo weinig brandstof verbruiken, maakt ze enorm populair. Het wordt zelfs de bestseller van Boeing genoemd. Ondanks dat er op dit moment maar 350 in gebruik zijn, ligt er bij de fabrikant een bestelling van 4661 vliegtuigen.

Dat het toestel minder brandstof gebruikt, maakt volgens Benno Baksteen niet uit. „Er zijn dingen veranderd aan de sturing, niet de brandstofsystemen. Het zou kunnen dat er een probleem met de motor is, maar het kan net zo goed een grote vogel zijn. Dit zijn precies de dingen die uit het onderzoeken moeten blijken."

„Luchtongevallen zijn extreem zeldzaam, dus toeval speelt hierbij ook een belangrijke factor." Juist omdat dodelijke vliegincidenten niet vaak voorkomen, lijkt het dus des te vreemder dat twee dezelfde toestellen binnen een half jaar neerstorten.

De Nederlandse maatschappij TUI heeft drie van deze toestellen in haar bezit en heeft er nog eens drie besteld. Anders dan onder andere Ethiopian Airlines hebben zij besloten met de toestellen te blijven vliegen. TUI laat weten zij op dit moment „geen aanleiding zien om de vliegtuigen niet meer op te laten stijgen". Na het eerdere ongeluk met een 737 MAX 8 toestel, afgelopen oktober, meldden zij ook al dat het vermeende 'crashrisico' geen reden was voor een vliegstop. Zij houden dus vertrouwen in Boeing en wachten dan ook hun onderzoek af.

De Nederlandse vliegmaatschappij Corendon heeft op dit moment geen 737 MAX 8 in gebruik, maar heeft er wel een besteld. Deze wordt in juni afgeleverd. De woordvoerder van Corendon laat weten dat deze bestelling niet stopgezet wordt, omdat het toestel al lange tijd geleden besteld is en ze het oordeel van Boeing volgen. Er wordt dus zeker gelet op de veiligheid van het toestel.

Als je toch nog ongerust bent, is er zelfs een app, 'Am I Going Down?', die de kans dat jouw vliegtuig neerstort berekent.