Waarom Gökmen T. eerder deze maand vrijkwam

Verdachte Gökmen T. is per 1 maart op vrije voeten gekomen nadat zijn voorarrest was opgeschort. Hij zat vast wegens een verkrachtingszaak uit 2017. Hij had in dat jaar ook al in voorarrest gezeten maar kwam onder voorwaarden op vrije voeten. Begin dit jaar, op 4 januari, werd hij toch weer vastgezet omdat hij de voorwaarden overtrad.

Hoger beroep

Op 22 januari vroeg T. schorsing aan van zijn voorarrest maar de rechtbank in Utrecht wees die af. De verdachte is daartegen in hoger beroep gegaan. Hij wilde toen toch meewerken aan de voorwaarden, waaronder een persoonlijkheidsonderzoek.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloot daarop op 1 maart het voorarrest alsnog te schorsen, onder voorwaarden. Het Openbaar Ministerie (OM) had zich daar niet tegen verzet.

T. heeft nog meer misdrijven op zijn kerfstok staan. Hij stond in 2012 terecht voor een inbraak in een vrachtwagen, eind 2013 voor poging tot doodslag en een winkeldiefstal in Utrecht in mei 2014. Ook heeft hij een agent bedreigd en ernaar gespuugd en werd hij betrapt met alcohol op achter het stuur.

Onbekend telefoon

Ook is bekend hoe de politie T. heeft gevonden. Kort na de aanslag heeft T. via een onbekende mobiele telefoon ingelogd op zijn bankaccount en geld te hebben overgemaakt, zo meldt De Telegraaf. De transactie kon direct worden gekoppeld aan het nummer van een mobiele telefoon, dat toen dankzij een spoedmachtiging van een rechter-commissaris via speciale apparatuur kon worden uitgepeild.

Nog twee verdachten

Naast T. zitten er nog altijd twee verdachten vast. Eerder op de dag meldde burgemeester Jan van Zanen dat deze vrij waren gelaten, maar dit werd vervolgens snel ontkracht door de politie. Het is onduidelijk wat hun precieze rol dan zou geweest zijn binnen de aanslag in Utrecht.