Vrouw (55) bevalt van eigen kleinkind

Een bijzonder verhaal uit Wales: een 55-jarige vrouw beloofde haar dochter er alles aan te doen om haar te helpen een eigen kindje te krijgen. Uiteindelijk maakte de vrouw dat meer dan waar: kortgeleden beviel zij van haar eigen kleinkind.

IVF

De 31-jarige Tracey Smith uit Lampeter was bang dat ze nooit een eigen kindje zou kunnen krijgen. Op 15-jarige leeftijd kwam zij erachter dat ze geen baarmoeder heeft, toen zij nog altijd niet ongesteld was geworden en er onderzoek werd gedaan.

Haar moeder, Emma Miles, zei haar vanaf dat moment altijd dat ze er alles aan zou doen om haar dochter te helpen een eigen kind te krijgen. Uiteindelijk bleek er een bijzondere mogelijkheid te zijn, namelijk dat Emma het kindje zou dragen. Ze moest behoorlijk afvallen en hormoontabletten slikken om zichzelf voor te bereiden op de zwangerschap. Bij die zwangerschap werd een van Traceys eitjes, bevrucht met behulp van IVF, in haar baarmoeder geplaatst.

Tegen de verwachtingen in, slaagde de behandeling in één keer en was Emma dus zwanger van haar eigen kleinkind. Inmiddels is het kindje geboren: een kerngezond meisje met de naam Evie.

Verscheurd van verdriet

In een interview te lezen op LADBible, vertelt Tracey dat ze pas over het voorstel van haar moeder na begon te denken toen ze was verloofd met haar man Adam. „Toen ik de diagnose kreeg stond mijn wereld op zijn kop. Ik werd verscheurd van verdriet bij het idee dat ik nooit mijn eigen kind kon dragen. Ik wist altijd al dat ik moeder wilde worden, zelfs toen ik 15 jaar oud was."

„Meteen na mijn diagnose stelde mijn moeder al voor om mij te helpen. Ik wist dat ze bedoelde dat ze ooit mijn kind zou willen dragen voor mij. De jaren gingen voorbij en af en toe noemde ze het achteloos, maar we maakten eigenlijk nooit een concreet plan. Pas toen Adam en ik verloofden in 2016 begon hij over kinderen en herinnerde ik mij wat mijn moeder mij beloofd had."

Nog een keer

Tracey vertelt dat ze haar moeder vroeg of zij écht serieus was over het idee. „Ik was heel erg opgelucht toen ze bevestigend antwoordde en slechts wachtte tot het moment waarop ik het haar zou vragen."

Tracey en haar man hebben erover nagedacht om een surrogaatagentschap in te schakelen, maar de regels in de UK zijn streng en geven surrogaatouders ook ouderlijk recht vanaf het moment van geboorte. Het leek hun dus veiliger om het op deze manier te doen. Op dit moment zijn de twee bezig met de officiële adoptie van Evie.

Als het aan Emma ligt zou ze het allemaal opnieuw doen als haar dochter en schoonzoon een tweede kindje willen. „Afgezien van mijn leeftijd maakte ik mij totaal niet druk over de geboorte. Alle focus lag op het feit dat ik dit speciale ding wilde doen voor mijn dochter. Tracey is mijn alles. Ik deed dit voor haar, zodat zij moeder kan zijn."