Vrouw (47) schiet man neer, omdat hij snurkt

Wanneer je iemand naast je hebt liggen die snurkt, is dat natuurlijk niet goed voor je nachtrust. Toch nam een 47-jarige vrouw uit de Amerikaanse staat Cocoa (Florida) vorige week woensdag een wel heel drastische maatregel: ze schoot haar man neer.

De man is op de vloer gevonden in een plas bloed, nadat hij de vrouw hem in zijn rechteroksel had geschoten. Hij is naar het lokale ziekenhuis gebracht. Volgens de politie ontkende de vrouw haar daden, maar ze stelde haar verhaal bij nadat het slachtoffer in het ziekenhuis was verhoord.

'Mot in de slaapkamer'

De man is inmiddels weer stabiel, schrijven Amerikaanse nieuwsmedia. Tegenover de politie verklaarde de man: „We kregen in beschonken toestand mot in de slaapkamer en het enige wat ik me nog kan herinneren, is een luide knal en dat ik op de grond bijkwam in een enorme plas bloed."

De vrouw is gearresteerd en wordt verdacht van poging tot moord. Buurtbewoners snappen niet dat het incident is voorgekomen: „Ze was geen type waarbij de stoppen op deze manier zouden doorslaan".