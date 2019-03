Vrouw (21) stapt in verkeerde taxi en wordt vermoord

De 21-jarige Amerikaanse Samantha Josephson had na een avondje stappen in een Uber besteld. Het bleek de verkeerde auto en veertien uur later werd haar levenloze lichaam gevonden in een bos in de Amerikaanse staat South Carolina. Een verdachte is inmiddels opgepakt.

De politie gaat ervan uit dat de studente na een avondje uitgaan in de plaats Columbia per ongeluk in een andere auto stapte dan die ze had besteld. Haar lichaam werd vrijdagavond gevonden in een bos op 150 kilometer van Columbia, meldden Amerikaanse media.

24-jarige verdachte aangehouden

Inmiddels is er al een verdachte aangehouden voor ontvoering en moord. Het gaat om een 24-jarige man die waarschijnlijk in de buurt woont van de plek waar het lichaam van Samantha Josephson is gevonden.

In de Verenigde Staten krijgt de zaak veel aandacht. Op een persconferentie vroeg de politie aan mensen in de stad om zich te melden als ze ervaringen hebben met chauffeurs die voorbijgangers "verleiden" bij ze in te stappen.