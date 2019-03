Vier gewonden bij ongeluk A7 door spookrijder

Bij een ongeval zondagochtend op de A7 bij Zaandam zijn vier mensen gewond geraakt. Eerder werd gesproken over zes gewonden. Volgens RTL Nieuws zijn bij het ongeluk een personenauto en een busje frontaal op elkaar gebotst. De twee auto’s die bij het ongeluk betrokken waren, kwamen ieder op een andere weghelft terecht.

De snelweg werd tussen knooppunt Zaandam en afslag Zaanstad-’t Kalf in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Rond 09.00 uur werd de snelweg weer geopend.

Een 40-jarige man uit Beverwijk reed in een busje richting Zaanstad, toen hij een spookrijder op zich af zag komen, meldt RTL Nieuws. De twee kwamen in botsing, waarbij het busje over de kop sloeg en op de andere rijbaan terechtkwam.

De bestuurder van het busje is gewond. De medepassagier (zijn vrouw), raakte ernstig gewond. Twee passagiers die achterin zaten bij de spookrijder zijn tevens met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het zou gaan om een man van 45 jaar en een vrouw van 43 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats. Met de bijrijder, die 20 is, is niets aan de hand.

De spookrijder is een 39-jarige man uit Amsterdam. Hij werd eerst in het ziekenhuis onderzocht en is daarna aangehouden voor rijden onder invloed. Hij is overgebracht naar de politie in Zaandijk.