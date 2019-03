Verzorgster voert 81-jarige man met opzet hete peper

Paus Franciscus arriveerde eerder deze zaterdag in Marokko, om op bezoek te gaan bij koning Mohammed VI. Toen de paus en de koning samen in het koninklijk voertuig zaten en in een stoet langs publiek reden, kwam er een man hard op de auto aflopen. Hij kon erg dichtbij komen: pas op enkele meters afstand van de auto werd hij door veiligheidsmedewerkers overmeesterd.

Terwijl de man op de auto af stormde stond de koning te zwaaien naar het publiek. Hij lijkt, op dat moment, niet door te hebben wat er gaande was. Het is nog niet duidelijk wat de man tot deze daad dreef of wat hij ermee wilde bereiken. Ook op wie van de twee - de paus of de koning - de actie gericht was, is nog niet bekend.

Zorgen over Jeruzalem